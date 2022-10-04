高中校園變成驚悚片場景　原來他們在上這堂課

▲育成高中學生模擬電影《返校》劇照（左圖），在校內拍攝「仿真電影劇照」（右圖），校園變成驚悚片場。（圖／洪千玉提供）

記者楊惠琪／台北報導

108課綱新增多元選修課程，鼓勵老師跨領域多元開課，規定每名高中生畢業前要修滿六學分。台北市立育成高中美術老師洪千玉，在校內開設「微電影與動畫創作」課程，活潑創意教學，吸引學生選修，最近要求學生在校內拍攝「仿真電影劇照」，感受劇中的「畫面感」，校園頓時變成驚悚片、偶像劇場景，在校內掀起話題。

擁有美術、紀錄片製作、動畫研究專長的洪千玉，因應108課綱多元選修課程目標，這兩年在校內開設「微電影與動畫創作」課程，上下兩學期共4學分，課程內容包括電影製作原理、電影運鏡、電影幕後直擊、電影特效化妝、動畫研究、分鏡表製作、影片剪輯、幕後配音、編劇課程、正式拍片等，開學第一份作業就是拍攝「仿真電影劇照」。

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為了完成這項電影劇照作業，學生分組在校勘景、拍攝，教室走廊、圍牆欄杆、操場跑道、教室座椅等，都成為取景地點，有學生為了模擬電影《返校》劇照，把走廊變成驚悚片場，意外讓路過的學生膽戰心驚；還有學生模擬《那些年，我們一起追的女孩》，只是疫情當下，男女主角的臉上都戴上了口罩。





▲育成高中學生模擬電影《那些年，我們一起追的女孩》劇照（左圖），在校內拍攝「仿真電影劇照」（右圖）。（圖／洪千玉提供）

洪千玉說，這兩年受疫情影響，去年上課時有好長一段時間都是線上教學，學期作業就是要學生拍攝「疫情下的一天」短片，有學生堅持拍劇情片，拖媽媽下水一起拍片，劇情描述媽媽是變態殺人魔，而自己是受害者，被媽媽拘禁多年終於逃脫的故事，學生天馬行空自編自導，增加課程討論話題，

洪千玉說，自從微電影課程開設後，透過課程設計與規劃，讓升學壓力下的高中生，也能有放鬆學習的時間，也有學生從中找到未來志趣，目標鎖定大眾傳播、戲劇、動畫、廣告等相關科系，還有學生走演藝圈，樂見學生多元發展。