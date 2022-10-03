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社會 社會焦點 保障人權

立委指高端內線被「移送」9次動都不動？士檢：全力偵辦中

▲台南傳出1名女子打二劑高端疫苗，疑發生不良反應導到半身癱瘓，個人、家庭受到嚴重衝擊，台南市社會局社工介入關懷協助。（圖／示意圖，非本案事人，記者林悅翻攝，下同）

▲國產高端疫苗涉內線交易疑雲，遭金管會移送法辦，藍委再次質疑法務部是不是不想辦。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

國民黨立委曾銘宗3日於立院司法法制委員會質詢法務部長蔡清祥，曾銘宗指出高端疫苗涉內線交易，被金管會「移送」9次卻不敢動，至今仍列他字案，蔡清祥回應，應該不是移送9次，也許是送9次資料給地檢署，最後更表示會請高檢署協助督導。對此，士林地檢署指出，金管會在檢察官主動發函下提供資料，大量資料需縝密釐清，全力調查偵辦中。

曾銘宗說，金管會有駐會檢察官，金管會要移送案子，都會先洽詢駐會檢察官，甚至駐會檢察官認為要移送的案子，沒有人敢說不移送，以往金管會移送特定對象案件，1、2次尚屬正常，但高端疫苗被移送了9次，顯示這案非常特殊，2年來卻沒動靜且無聲無息。

蔡清祥回應，駐會檢察官會參與討論，但最後要不要移送是行政機關決定，同時也解釋，應該不是被「移送」9次，也許是送了9次資料給地檢署，而9次資料裡有幾次涉及內線交易，他並不清楚，因為他並不參與該案，但會將立委意見轉達高檢署，請高檢署協助督導。

士檢稍早表示，偵辦過程則由專任檢察官主動發函至金管會要求提供資料，因大量資料需仔細縝密調查，至於有無傳喚案件相關人說明，因涉及案件核心則不便說明，最後也尊重外界對於有關此案各項意見，並籲請勿作無謂揣測，將秉持勿枉勿縱態度。

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