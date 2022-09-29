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週末雨區出爐！東北季風下週抵台　北台灣「降溫5°C」又迎雨

▲▼軒嵐諾颱風逐漸遠離台灣，陸上颱風警報解除，天氣,行人,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖 。（圖／記者李毓康攝）

▲下週三起北部降雨機率提高 。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

未來一周天氣晴朗穩定，明日到下週二僅在東南部、恆春半島有零星陣雨，午後主要降雨熱區為西半部山區。下週三受東北季風影響，北台灣高溫下降5度，北、東降雨機率也提高，另目前海面上有颱風洛克，對台無影響，到下月中暫時沒有其他熱帶系統發展的跡象。

氣象局預報員黃恩鴻表示，明日到下週二天氣類似，各地多是晴朗穩定，感受溫暖偏熱，明日恆春半島有零星短暫陣雨，週六到下週二東南部、恆春半島有零星降雨，其他地區晴到多雲，明日午後高屏有雨，週六到下週二午後雨區縮小到西半部山區。

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▲▼天氣 高溫 烈日 大暑 炎熱 高溫破記錄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明日各地天氣高溫炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

下週三東北季風增強，北部、東北部高溫下降，從原來的32到33度下降至28到29度左右，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部影響則較小，雲量稍增，山區有局部午後陣雨。

另目前海上剩下一個颱風，颱風庫拉已於今日減弱為溫帶氣旋，洛克則將維持輕度颱風強度，預計120小時左右也會減弱成溫帶氣旋，到下月中暫時沒有其他熱帶系統發展的跡象。

▲颱風洛克對台無影響。（圖／氣象局）

▲颱風洛克對台無影響。（圖／氣象局）

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