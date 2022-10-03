幼兒園連連看見「這1詞」！錯連直線變母湯　媽嚇壞：情路坎坷？

記者朱祖儀／綜合報導

不少爸媽會陪著小朋友一起寫功課，但這個教學內容有點母湯！一名媽媽透露，最近在看小朋友的作業時，發現裡面有一題是要連連看，但仔細一看發現如果不小心連錯，就會出現不恰當的詞語，讓她當場嚇壞直呼「恐怖」。不少人看到後笑說，「不小心連直線就尷尬了」。

原PO在TikTok分享一段影片，看到幼兒園作業本有一題是要把相同聲調的注音畫線連起來，雖然兒子都連對了，但她仔細一看發現，如果不小心連錯，就會出現「ㄆㄛˋ」、「ㄇㄚˊ」等不適當的內容，看了當場嚇一大跳，好奇問「編輯是不是在編這本書的時候，在情路上有遇到什麼坎坷？不然怎麼會有這麼恐怖的東西出現在幼稚園呢？」也說「剛看到覺得很傻眼」。

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▲原PO看到兒子的作業本當場傻眼。（圖／w7791_TikTok授權）

不少網友看到後也紛紛留言表示，「如果直線會嚇到」、「整個快笑死」、「編輯大大有心事要講，不要教壞小朋友」、「老司機開車嗎」、「ㄆㄛˋㄇㄚˊ來得很突然」、「一定有同學連直的」、「幼稚園小朋友好成熟」、「不小心把情緒帶入工作」、「從小學會問候語」、「確定沒有連錯嗎哈哈哈」、「看得出來編輯他壓力很大」、「有這種課本我絕對好好上課」。

也有不少人看到後表示，「剛我妹問我作業，結果同本」、「我們園所也用這本」、「我弟有這個書欸」、「我女兒也有遇到」、「超好笑我妹今天才寫這個」、「笑死我寫過」、「跟我弟弟的一樣欸」。原PO看了忍不住笑說，「幼稚園的課本越來越母湯」。