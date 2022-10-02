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國際盆景賞石協會慶60週年　大溪蘇家莊園登場「石宴」奇石登場

▲國際盆景賞石協會慶60週年，蘇家莊園登場

▲一道道奇石的「石宴」佳肴，是蘇義吉多年收藏。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國際盆景賞石協會（簡稱BCI）60週年慶祝大會、即日起迄10月5日於桃園大溪區蘇家莊園登場。莊主蘇義吉董事長指出，國際盆景賞石協會會員遍布全球126個國家，經其極力爭取獲得60年大會在台灣主辦權，惜疫情影響採以網路交流，於其莊園展出60盆造型獨特的盆景和精心收藏古盆以及「石宴」等奇珍異石，歡迎同好參觀。

▲國際盆景賞石協會慶60週年，蘇家莊園登場

▲羅民軒指出，蘇義吉能爭取到BCI60週年慶祝大會主辦權，相當不容易。(圖／記者楊淑媛攝)

蘇義吉曾擔任BCI 兩屆會長，因長年熱心會務推動，不僅和國內盆景賞石同好互動佳，甚至和許多國家盆景賞石同好，定期互訪。由於，60是吉祥數字，3年前遍布全球126個國家的會員國，競相爭取主辦60年大會，經蘇義吉向位於美國的總會極力爭取，為台灣取得主辦權。

▲國際盆景賞石協會慶60週年，蘇家莊園登場

▲▼蘇家莊園展出60盆造型獨特的盆景。(圖／記者楊淑媛攝)

▲國際盆景賞石協會慶60週年，蘇家莊園登場

未料，疫情影響，各國邊境嚴加管制，致此一國際交流活動，無法順利展開。半年前，蘇義吉跟美國總會以視訊開會，取得支持，於蘇家莊園舉辦國際盆景賞石協會60週年慶祝大會暨莊園開幕，希望把台灣的盆景和賞石藝術發揚到國際，並廣開台灣桃園大溪的知名度。▲國際盆景賞石協會慶60週年，蘇家莊園登場

▲一道道奇石的「石宴」佳肴。(圖／記者楊淑媛攝)▼國際盆景賞石協會慶60週年，大溪蘇家莊園登場。（圖／蘇義吉提供）

▲國際盆景賞石協會慶60週年，蘇家莊園登場

蘇義吉說，此次在蘇家莊園展出盆景和以「石宴」為主的各種奇石，還有於蘇家莊園駐園畫家潘蓬彬油畫展。國際盆景賞石協會現任副會長羅民軒指出，從民國86年開始，他跟著蘇會長為發揚台灣的盆景賞石藝術之美，行遍各國家會員國進行互訪和交流，蘇會長多年來為台灣拚外交，鮮為人知，被同好間肯定是台灣之光。台灣能拿到BCI60週年慶祝大會，實屬不易，原擬邀請60個國家會員來台出席大會，卻因疫情而改採線上交流並以小而美方式舉辦。

▲國際盆景賞石協會慶60週年，蘇家莊園登場

▲蘇家莊園可愛動物。（圖／蘇義吉提供）

「蘇家莊園」位於大溪慈湖地區，佔地萬坪，是蘇義吉於3年前購置規劃興建。園內有日式庭院、歐洲城堡等12景，還有羊駝、跳跳羊、狐獴、小袋鼠、小龍貓等可愛動物，尤其是莊主蘇義吉收藏各種古盆及奇珍異石，在賞石界有領導者的稱號。

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