處理完「橋下男焦屍」新北警身體不適就醫後身亡　同僚不捨

▲▼ 蘇姓員警表現優異（右）曾獲新北市長侯友宜頒獎，昨日猝逝 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重分局警員48歲蘇文明9月29日凌晨3時許，處理忠孝橋下男性焦屍事件後，因為感到不適趕緊就醫，隔日又突感不對，再請朋友載他到醫院，未料，路途中他就陷入昏迷，到院搶救1個小時不治身亡；三重警分局表示，蘇員是「因公死亡」而非「在職病故」，分局將替他爭取應有撫卹金，告慰蘇員在天之靈。

三重警分局大同派出所員警蘇文明，警專11期12隊刑事偵查科畢業。蘇員個性樂觀、身體勇健，已婚育有一子，工作上更是認真盡職，與同事相處得很好。

蘇文明自1994年7月7日分發至新北市三重警分局警備隊服務，歷任長泰派出所、慈福派出所，2014年10月調任大同派出所曾獲新北市警察局忠勤、忠義楷模。蘇員在新北全市員警積分排名優異，有望在今年10月調陞警佐。

沒想到，9月29日凌晨3時許，蘇員接到指令，到忠孝橋下處理一起62歲男性自焚案件，處理事件時他感到一陣暈厥，他強忍不舒服把案件處理完畢，趕緊到請假北市馬偕醫院就醫，看完病即向長官請假要回家休養。

隔日傍晚，蘇員身體越發難受，他又到蘆洲某診所就醫，醫生告知要他趕快到大醫院，晚間9時許，友人開車蘇員到馬偕醫院，途中他陷入昏迷，到院後搶救1個小時，晚間11時46分不治。

三重警分局表示，分局動員所有警力，全力協助家屬成立治喪委員會辦理後續事宜，也會提供蘇員遺眷關懷。分局強調，蘇員是處理案件時身體不適昏厥，致衍生後續關聯就醫不治，是屬「因公死亡」而非「在職病故」，分局將替他爭取應有撫卹金，以告慰蘇員在天之靈。