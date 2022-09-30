7女「上下晃動太激烈」！下秒集體摔進3m深洞...恐怖噬人畫面曝

圖文／CTWANT

巴西發生一起7名女子為了慶祝朋友生日，齊聚祖母家舉行派對，沒想到在熱舞過程中地面竟塌陷，造成這7人跌入約3公尺深的坑洞裡。

從畫面可見，這7名女子在派對中開心跳舞，影片中還可以見到她們抱成一團、圍成小圈圈，隨著音樂開心舞動，沒想到下一秒地面突然坍塌，這7人全都摔入洞內。

▲7女開心參加派對，下一秒竟演變成災難事件。（圖／翻攝自TikTok）

《紐約郵報》報導，這起離奇事件24日發生在巴西東北部城市阿拉戈伊尼亞斯(Alagoinhas)，7名女子掉落天坑後，其他人趕緊把她們拉回地面，根據38歲女子卡瓦略(Gabriela Carvalho)表示，她們跳舞時有感覺到地面正在震動，不過她們當下都沒想太多，沒想到地面就突然裂開，等到她們反應過來時，大家都已經跌進洞中。

卡瓦略接著表示，「真的很可怕，我差點以為我們再也回不來，我們真的掉到很深的地方，好不容易停下時，我甚至以為自己在另外一個世界」。所幸7名女子身上只有輕傷沒有大礙，而卡瓦略的15歲女兒蘿拉(Laura Oliveira)後來把影片分享到網路上意外爆紅，獲得230多萬人次點擊，她則驚訝表示，「真的沒想到影片會這麼紅，謝謝大家」。

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