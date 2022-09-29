爸爸回家驚見「2愛女陳屍床上」　兇手竟是老婆！下毒水淹再刺死

▲ 伊莎多拉和女兒的合照。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西戈亞斯州發生一起驚悚事件，一名男子工作中趁著午休時間，打算帶零食回家給二個年幼的女兒，到家卻發現她們雙雙陳屍床上，而兇手竟是他的妻子，警方已經將她逮捕並展開調查。

根據《太陽報》，這名父親27日在外工作，決定趁午休時間稍作休息，帶甜食回家給10歲女兒拉維尼亞（Lavinia）和6歲的瑪麗亞愛麗絲（Maria Alice），卻看見已經斷氣的她們一動也不動地躺在床墊上，馬上報警。

警方根據線索研判，兇手應是男子30歲的妻子伊莎多拉（Isadora Alves de Faria），馬上出動警犬搜索，6小時後在這家人家附近的森林中找到。她被捕前曾以服毒、割腕方式企圖輕生，馬上被送醫治療。

伊莎多拉後來向警方坦承謀殺親生女兒，餵她們吞下毒藥後先以水淹再刺死，棄屍車庫後逃跑，但未透露犯案動機。據稱她長期受抑鬱所苦，犯案以前已經放棄心理治療。

男子則坦承，當天稍早曾與伊莎多拉發生口角，但堅稱她此前從未表現出暴力跡象。伊莎多拉將被控犯下雙重謀殺，調查仍在進行中。

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