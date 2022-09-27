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退役軍官稱「我國造潛艦缺三關鍵性能」　海軍司令部發聲明駁斥

▲為紀念國家重要功勳艦「中海軍艦」建功立勳，台南市政府與海軍司令部特別簽署合作意向書，黃偉哲市長親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲海軍司令部今（27）日回應王志鵬「我國潛艦國造有三項紅區裝備並未取得」一說。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者詹宜庭／台北報導

智庫「台北論壇」27日邀請前海軍武獲室上校王志鵬，以「解析潛艦國造目前的問題」為題發表評論。王志鵬表示，我國潛艦國造有三項紅區裝備並未取得，包括關鍵的艦體消音塗層與壓力殼和外殼之間的消音瓦、消音磚；且我國潛艦並未採用AIP絕氣推進系統，對潛艦部隊根本「死局」。對此，海軍司令部發表三點聲明回應。

針對「聯合新聞網」報導，退役潛艦軍官王志鵬稱我國潛艦國造有三項紅區裝備並未取得，且我國潛艦並未採用AIP絕氣推進系統一事，海軍司令部27日以三點回應，全文如下：

一、籌獲潛艦是我國建軍備戰的長遠政策，也是全民的期盼，為建構不對稱戰力的關鍵。歷經近三十年努力，在政府潛艦國造政策指導、國防部督導下，由海軍、台船及中科院與國內產官學界共同努力，已取得相當成果，各項進度現依計畫執行，進度正常。

二、面對嚴峻敵情威脅，國防是國家安全的保障；潛艦戰力的建構，直接關係國家的生存發展。在有限預算下，任何武器的發展，都是先求有、再求好、再求精，非一蹴可得。雄二、雄三等型飛彈如此，潛艦亦同。團隊尤期待各方鼓勵祝福，而非少數人的「唱衰」，若造成親痛仇快的結果，更是遺憾。

三、部分肆意批評潛艦國造、自稱「專家」者，實則於服務軍旅期間歷練不足、潛艦專業學養有限，並不了解潛艦國造全貌，以輕率發言攻擊所有潛艦國造團隊，意圖製造輿論、混淆大眾視聽，本部表示遺憾。籲請國人明辨事實，支持國防自主政策，共同捍衛國家安全。

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