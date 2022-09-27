蜈蚣陣、道士開路！台南 「學甲上白礁」獲登國家級重要民俗

▲台南 「學甲上白礁」獲登錄國家級重要民俗。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

文化部近日公告，台南市「學甲上白礁」經文化部民俗審議會審議通過登錄為重要民俗。該儀程複雜多元並富含在地文化特色，香陣中穿插自組藝閣、文武陣頭，更有報馬牛、報兵、蜈蚣陣、道士淨案等開路者，是民間文化飲水思源的具體體現，具有重大意義及高度文化代表性。

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▲▼台南 「學甲上白礁」獲登錄國家級重要民俗，上圖為蜈蚣陣。（圖／黃文博校長攝影／文化部提供）

文化部表示，截至2022年9月，國家級重要民俗已達22項。「學甲上白礁」是南學甲地區重要歲時性祭典，也是大南重要香科之一。清領時期，學甲地區鄉民即經常於保生大帝神誕日前的農曆3月11日，返回原鄉福建泉州白礁慈濟宮謁祖；日治時期，由於台灣、中國民間往來受限，逐漸改於當年登陸之處（將軍溪畔）舉行隔海謁祖祭典，不僅是泉州移民的歷史見證，也是民間文化飲水思源的具體體現，有重大意義和高度文化代表性。

「學甲上白礁」儀程複雜多元，富含在地文化特色，包含儀式性的宮內祭典、白礁亭謁祖祭典；傳統出香及入廟儀式的法師接香、將軍溪畔「大道公埔」的請水請火請香、廟埕過火淨穢等儀式；刈香遶巡十三庄並有過堡之俗。

▲▼「學甲上白礁」當中更有金獅陣、宋江陣。（圖／黃文博校長攝影／文化部提供）

香陣中穿插自組藝閣、文武陣頭，更有報馬牛、報兵、蜈蚣陣、道士淨案等開路者，表現形式與實踐仍保留一定的傳統樣貌。歷經清領、日治及戰後等時期，在歷史與社會變遷下，十三庄的泉州移民後代與慈濟宮信徒，仍持續共同舉辦及參與每年的上白礁，還有四年一科的學甲刈香，展現深厚的在地認同與文化生命力。

▲▼報馬牛、真人藝閣。（圖／文化部提供）

文化部表示，未來將續依《文化資產保存法》第92條規定，秉持保護傳承灣重要無形文化資產使命，以地方民俗生命力與社群認同的發展為目標，與地方共同擬定與推展重要民俗文化資產各項保存維護工作，讓灣民俗文化永續流傳，彰顯灣多元文化資產價值。