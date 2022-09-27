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1圖秒懂解封7步驟　指揮中心退場時機曝光

王必勝說，今年秋冬能否進一步鬆綁其他防疫規範，關鍵在於是否出現新的變種病毒。

▲王必勝說，今年秋冬能否進一步鬆綁其他防疫規範，關鍵在於是否出現新的變種病毒。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國內新冠肺炎（COVID-19）疫情已呈現下降趨勢，指揮中心22日宣布逐步鬆綁邊境管制措施，距離回歸疫前生活又邁進一大步。不過，即使國境解封，目前管制措施仍包括確診者同住家人居家隔離、確診者隔離、口罩令等，疫情對生活影響仍在，中央疫情指揮中心指揮官王必勝22日接受本刊專訪，揭示解封7大關鍵，包括確診者同住家人的防疫規範可能單軌化全部改成0+7，逐步調整確診者7+7，戴口罩也可望在11月朝「戶外免戴」放寬。王必勝說，關鍵在秋冬是否出現變種病毒，若沒有，「（疫情）很有機會走向穩定，一旦走向穩定，各國就會趕快解封。」

王必勝說，一旦疫情趨穩定，就可以將Covid-19的法定傳染病分類降級，從第五類降為第四類，確診只要通報中重症、針對中重症給藥，「到那個階段，大概就真的是流感化了。」

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至於流感化的定義，他說，談到流感化通常會先關心死亡率，目前國內Omicron的致死率是萬分之16，比兩個月前他剛接任指揮官時的萬分之17還低，這表示國內各方面措施做得還算有效。不過根據國內統計，流感致死率約為萬分之4到萬分之9，跟目前Omicron的萬分之16還有一段落差。

確診者同住家人目前的居家隔離措施有3+4、0+7可選。

▲確診者同住家人目前的居家隔離措施有3+4、0+7可選。

他並強調，現在Omicron致死率萬分之16是建立在疫苗覆蓋率高，或有些人已感染過，所以病毒本身對於沒打疫苗、沒感染過的人致死率是否這麼低，還是個疑問，因此他認為Covid-19離真正的流感化還有一段距離。

王必勝說，若疫情趨緩、常態化，指揮中心就可以解散。他解釋，趨緩就是前述的低度社區流行，常態化指的是所有工作都上軌道、成為例行工作，就像每年的流感防治工作一樣。他表示，針對流感，疾管署每年固定幾月去買疫苗、幾月施打，哪些時候要宣傳什麼，都有一套固定的工作流程，如果Covid-19疫情也變成這樣，到時候指揮中心就沒有存在必要。

邊境即將逐步解封，入境者最快10月13日起不必再居家檢疫隔離。

▲邊境即將逐步解封，入境者最快10月13日起不必再居家檢疫隔離。

但光是前述確診者隔離措施、通報規範、口罩令都還沒解除，也還沒處理第五類法定傳染病降為第四類，疫苗也還在推陳出新，須不斷搶著採購，此外，例如開放邊境的相關政策，都還有很多跨部會事項需要溝通，這就是指揮中心現在存在的目的，「現在存在的目的都還在，就不會解散。」

王必勝也強調，假設今年冬天沒有再出現強勢的變種病毒，疫情的變化就不會太大，就像世界衛生組織祕書長譚德塞所說，距離終點就快到了。重點是要趁現在疫情趨緩，趕快做好物資、人力準備，將相關疾病納入健康保險、提高疫苗施打狀況等。他說，這些台灣都已經做好相應準備，但只有自己做好準備沒用，因為這是世界性的傳染病，只要有哪邊沒守好，透過國境進入又會造成影響，這是世界一體的事情。

  疫情指揮中心22日宣布邊境解封措施。（衛福部提供）

▲  疫情指揮中心22日宣布邊境解封措施。

王必勝細數台灣的防疫物資準備並說明，政府一直滾動式檢討採購疫苗，快篩更是沒問題，存量很多，購買的便利性也很夠，政府會一直推動實名制，也會持續贈送快篩給小孩、老人、機構。至於3種抗病毒藥物，也會每週檢討藥品存量，保持3個月以上的儲存量，不夠就買，而口罩、防護衣等防疫物資，也都可以保證沒有問題。


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