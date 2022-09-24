桃園樂活重陽南區長者健行　逾千名長者「共下養肌肉」

▲▼桃園樂活重陽南區長者健行，於新屋農博環境教育園區展開。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市111年度樂活重陽季系列活動-南區長者健行」、24日於新屋農博環境教育園區展開，健行路線全長約3公里，逾千名長者參加。市長鄭文燦期盼在疫情收斂的時刻，讓長者可以舒展身心、忘記煩惱，同時也感謝各社區據點及老人會，與市府共同實現在地老化、樂活老年政策，讓長者獲得最好的照顧。

鄭市長說，台灣即將在10月13日陸續解封，呼籲尚未施打新冠肺炎第四劑疫苗的民眾踴躍施打。在長者照顧部分，目前桃園長者第一、二、三劑疫苗施打率為六都第一，65歲以上長者還可免費接種肺炎鏈球菌疫苗；全市社區關懷據點升格後由123處增加至338處，加上長照據點，共計有將近400個，今（111）年在據點除了原有的共餐、卡啦Ok活動外，開始試辦按摩、洗頭及練肌力等活動，希望提供長者更多元的活動體驗。

特別是在肌力部分，長者常有骨質疏鬆、肌力不夠的情況，而健走就是鍛鍊肌力的最好方式，不傷筋骨還能舒展身心，未來老人體適能也將是市府努力推動的方向。新屋區長姜義坤表示，本次健走活動主題為「共下養肌肉」，除了在主會場中安排在地團體帶來多項表演，沿途也提供預防肌少症的相關知識，讓長輩們可以邊走邊學。

包括立法委員黃世杰、市議員陳睿生、市議員參選人邱文威、市府觀旅局長楊勝評、新屋區長姜義坤等均一同出席活動。