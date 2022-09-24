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男嬰沒呼吸「到院前已死」　保姆冷血翹腳！託夢給媽媽：痛痛醜醜

▲▼嬰兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲把寶寶交給保母照顧，怎料突然沒呼吸，送醫也無法急救。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「保姆妳的良心呢？」一名媽媽痛訴，4個月大的兒子送給保姆照顧，怎料接到沒呼吸的噩耗，醫生則研判失去呼吸心跳時間太久而死。事後追問保姆真相，卻只得到「不知道、睡著了」的答案，尤其赴警察做筆錄時，保姆還冷血翹著二郎腿。更痛心的是，為了釐清案情，兒子解剖當晚，原PO還夢到孩子喊痛痛醜醜。

一名媽媽在臉書《爆料公社》哭訴，兒子才出生4個月大，上週五（16日）清晨6點多，突然接到保姆電話，表示寶寶沒有呼吸了，當下原PO與老公衝到醫院，「路途中...我都還在心裡安慰自己沒事沒事，馬上送醫是會救回來的。」怎料到院後，醫師卻告知心碎消息，因為太晚送醫，「已經沒辦法急救。」

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原PO哭暈在急診室的地上，「我的腳無力到無法站立，全程被推著輪椅」，同時追問保姆究竟發生什麼事，但對方只簡短回應「不知道，他睡著了」，發現就沒呼吸等話，接著頻頻強調聯絡不上原PO與老公。

原PO說，由於寶寶到院前就沒有心跳，身體出現多處紅點，醫師初步研判「失去呼吸心跳時間已太久。」對此，她悲憤指控，「沒即時送醫也沒即時搶救或者報警，導致無法挽回的悲劇，難道一句『不知道、睡著了』就能撇清妳與這件事無關嗎？」

面對兒子死得不明不白，原PO決定提告討公道，「到底是什麼東西蓋住他的？導致他無法呼吸？詢問妳說詞顛三倒四，沒有一次說法一樣」，更可惡的是，到警局做筆錄時，保姆一臉彷彿不在乎，「翹著二郎腿、態度輕浮、無關緊要的樣子，看了真的很生氣！」

事發2天後，社會局到保姆家稽查設備，一切雖然合格，但卻調不到監視器畫面，原PO說，「發現監視器沒錄像，只剩下被剪斷的線頭...沒有錄到畫面，一切就是這麼剛好到理所當然。」

由於前後事因無法交代清楚，檢察官認為有疑慮，表示無法開死亡證明，需解剖釐清案情。一席話再讓原PO陷入崩潰，「我的心痛到快死掉，一個四個多月的嬰兒到底要接受多少次的傷害才夠，我真的好痛好難過。」

兒子解剖當天晚上，原PO更夢到孩子哭著喊媽媽「我痛痛醜醜」，原PO當下哭著醒來，「好想抱著我的孩子保護他、安撫他，但我卻已經抱不到也摸不到了，因為保姆的說法有疑點導致孩子需被解剖，保姆妳的良心呢？」

「我多希望這是一場玩笑！」原PO哭喊，當初把健康的孩子交給專業保姆照顧，「當妳再交給我時卻是一個冷冰冰的孩子...多希望下一秒能夠看到我的孩子出現在嬰兒床而不是躺在冰櫃，為什麼我們要的任何資訊都沒有辦法給我？妳要我怎麼接受？」

揪心文章曝光後，引發近萬名網友嚴厲撻伐，「拜託政府到底什麼時候才要正視虐童？已經多少個小朋友被虐待致死了？什麼時候才要真正嚴懲這些人」、「媽媽加油，節哀，努力找尋證據替孩子討回一個公道」、「太讓人心碎」、「加油，聽了心很痛」、「太多虐童案例了 真的看了都會怕」、「監視器線剪掉肯定就有問題了」。

▼網友也難怪淚崩。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

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