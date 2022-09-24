《放進去一下下就好》別亂唱！　呂秋遠警告：律師費很貴的

▲巴大雄最新單曲《可不可以放進去一下下就好》爆紅。（圖／翻攝自YouTube）

記者朱祖儀／綜合報導

原住民歌手巴大雄的最新單曲《可不可以放進去一下下就好》爆紅，被網友封為年度洗腦神曲，不過也有人認為歌詞有性騷擾的問題。知名律師呂秋遠就在臉書指出，雖然大多數的人都認為這首歌很有趣，但也有不少人覺得被冒犯，因此千萬不要亂對別人唱，「律師費很貴的」。

呂秋遠在臉書表示，最近《可不可以放進去一下下就好》這首歌引起眾人注目，有人認為這首歌有嚴重的性別平等議題，依他自己的專業看來，也立刻聯想到「性騷擾防治法、性侵害犯罪防治法、跟蹤騷擾防治法」。不過在許多人眼中，這只是一首好笑的創作，且許多地下樂團的創作歌詞也很血腥、暴力、色情，「難道都要禁止嗎？說好的言論自由到哪裡去了？」

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▲巴大雄最新單曲《可不可以放進去一下下就好》爆紅。（圖／翻攝自YouTube）

呂秋遠表示，巴大雄的新曲讓他想起幾十年前的《可憐的落魄人》，這首歌在1981年剛推出不久，就被當時的新聞局廣電處封殺，因為這首歌「詞意頹喪」、「意境晦淫」、「曲調狂盪」、「文詞粗鄙」，當年也有許多都市原住民創作的歌曲被貼上這些標籤，可是若是以現在的角度來看，「這些歌曲，有這麼嚴重要到禁播的地步嗎？」

但呂秋遠也舉例，先前有一對男女出門約會，男子帶女方到陽明山上看夜景，甚至還想上下其手，女子拒絕表示「太快了，我不喜歡」，沒想到對方還靠近說，「可不可以放進去，一下下就好」，隨後就伸出狼爪，女子嚇得連忙壓住對方的手，氣得說「什麼叫做一下下就好，你很噁心耶」，隨後拔腿逃跑。

呂秋遠指出，雖然很多人都認為那首歌很有趣，但如果真的有些人覺得被冒犯，也不要太苛責對方，因為在性侵害的實務工作中，真的會遇到說「可不可以放進去一下下就好」的加害者，且如果隨便對別人唱這首歌，也會有性騷擾防治法的問題，因此他也提醒「別在同事聚會裡，想唱就唱，律師費很貴的」。