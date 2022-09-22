追求嫩妹2度突襲要喇舌！她怨「初吻被奪」求重判　法官這樣說

▲女子在路上遭男教友強吻，她因初吻被奪要求法官重判。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃資真／新竹報導

新竹一名嫩妹在學校教室、大街上遭黃姓男教友2次突擊強吻，氣得提告，一審黃男依2個性騷擾罪判處拘役30日。嫩妹上訴表示，初吻遭黃男奪走，讓她憶起過去險遭性侵的痛苦往事，請求重判，但高院提出「罪刑相當原則」，刑罰不得超過罪責，拘役30日並無失衡情形，維持原判，不得再上訴。

判決指出，嫩妹小花（化名）與黃男在教會認識後，黃男便展開熱烈追求，2020年12月4日，黃男止不住心中愛意，直接在學校教室裡強吻小花，看在2人是教友關係，小花遂未再追究。

1個月後，黃男竟得寸進尺，直接在人來人往的大馬路中央2度強吻小花，她再也無法忍受，前往新竹警第三分局報案提告。

一審法官審酌黃男為逞一己私慾，竟2次乘小花不及抗拒之際強吻，除造成其心理陰影，還對兩性平權產生不良影響，依2個性騷擾罪，各處20日，合併執行30日，得易科罰金。

小花不滿上訴，認為黃男奪走自己的初吻，還讓她憶起過往險遭性侵害的痛苦回憶，原審判刑太輕，應對黃男加重處罰；檢察官提及，黃男自2020年11月至2021年4月間多次跟蹤小花，做出性騷擾犯行後，仍多次傳訊小花表示想發生關係，且黃男雖願意和解，卻遲遲未親自尋求小花原諒或積極洽談，犯後態度非佳，請求重判。

高院法官說明，「刑事審判旨在實現刑罰權之分配的正義，故法院對有罪被告之科刑，應符合罪刑相當之原則，使輕重得宜，罰當其罪。」如加重刑期，處罰刑度顯然超過其行為之不法內涵，拘役30日於客觀上未逾越法定刑度，維持原判，全案確定。