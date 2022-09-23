獨／侯友宜競總地點選定！緊鄰新北市議會　10月底成立

▲侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導

年底九合一選舉倒數，選戰如火如荼開打，據了解，國民黨新北市長參選人侯友宜團隊已經尋覓到競選總部地點，百坪大的空間，緊鄰新北市議會，內部人士指出，地點位在板橋熱鬧區，未來用於舉辦大型活動，競總成立時程也將預計在10月底成立。

侯友宜今（23）日結束市議會總質詢議程，後續競選活動也將陸續展開，預計24日晚間在三重向日葵廣場舉辦首場大型造勢活動。明晚造勢活動約在晚間6：30開始，侯友宜預計晚間8時登台，屆時現場將集合國民黨新北市提名的38位議員與議員參選人到場。

侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭表示，過去4年在溪北有許多建設，三重大台北都會公園「熊猴森樂園」已是北台灣親子最愛去的地方，另外三重還有果菜市場改建案、市立圖書館三重分館重建、以及三重第二行政中心，蘆洲也有規劃蘆洲醫院、銀河灣計畫，未來都會帶動三蘆地區的發展。相信三蘆地區的民眾都能感受到施政成績，現在的新北已超越過去的新北，未來大家一起超越自己，讓新北更好。

藍營人士表示，侯友宜上任以來，擘劃三大軸心發展，包括板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心，希望平衡溪北、溪南發展；溪北地區中的三重，過往是綠營大票倉，侯友宜首場造勢選在此地，深具指標意義。

至於競總地點，據了解，侯陣營已經尋覓到競選總部地點，鄰近新北市議會，位於板橋熱鬧地區，大眾交通運輸便捷，便於民眾及志工前來參與活動，未來已開幕的選舉辦公室將會作為辦公室成員辦公及記者會使用，競選總部則會用於相關選舉活動。

