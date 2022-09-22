煩惱時「頭腦想」更會原地打轉！神奇「九宮格筆記法」迅速想解方

▲「手寫」比在頭腦想更能找出解決辦法。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／Tokio Knowledge

摘自／春天出版社《心靈整頓終極大全》

遇到問題或擔心的事情，一直放在心裡只會帶給自己更大的壓力。思考「該怎麼辦」，才是積極的解決方法。只不過，光是在腦子裡想，很多時候只是原地打轉。可是如果寫下來，說不定就能想到更有用的點子。

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行為習慣專家佐藤傳指出，利用「九宮格」可以激發更多想法。把想解決的事情寫在九個格子的正中間，周圍的八個格子再一一填入解決辦法。根據佐藤傳的說法，條列式的寫法頂多只能激發出三種辦法。可是利用九宮格，填滿格子的欲望會促使人寫出八種辦法。

另外，先依照「下→左→上→右」的順序填寫，剩下四個角落的空格再根據旁邊已經寫下來的辦法去做聯想，會更容易想到新的點子。

▲用「九宮格筆記法」找出解決辦法。（圖／春天出版）

這種方法的好處是，不只光是用腦子想，把想到的解決辦法寫下來，可以促使自己用客觀的角度思考該怎麼做。也可以讓自己改變心態，下定決心「先從自己辦得到的去嘗試」。

關鍵字：九宮格筆記

心靈健康小筆記：把「該做的事」設定成「想做的事」



如果把一整天要做的事情看作「非做不可」，難免會有「被迫」的感覺而產生壓力。與其這麼想，不如把它當成「自己想做的事」。這麼一來心態會改變，也會比較有動力去做。

★本文摘自春天出版社《心靈整頓終極大全：一小時快速掌握改善自律神經、徹底消除壓力的秘訣！》，作者Tokio Knowledge，大家都懂的事情或許不是很懂，大家都不懂的事情卻意外瞭解的創意團隊。成員包括律師、節目企劃、知名企業廠長、設計師、茶道師、作家、智庫軟體工程師、插畫家、攝影師、報社記者、非國家資格公務員、自由工作者、家庭主夫等。本書提供128則強化心靈的簡單方法，帶領讀者如何從不同層面找回心理健康。包括如何改善自律神經，怎麼面對人際關係，如何跟壓力、維護身心健康等。