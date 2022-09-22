▲可惡！彰化小兄妹捐款破千萬，假正妹冒議員助理帳號騙善心。（圖／縣議員賴清美提供）



記者游瓊華／彰化報導

彰化和美一對小兄妹因父親病逝失依，小兄妹因為沒錢繳水電遭斷水斷電，10餘天沒有洗澡，只能水擦澡。彰化縣府20日為小兄妹開設捐款專戶，短短2天激發全台民眾愛心，善款爆量湧入破千萬元，縣府緊急宣布關戶、截止受理。但此時，竟有不肖人士假冒縣議員賴清美助理名義，要民眾改捐善款到其他帳戶，賴清美得知後氣炸立刻前往和美分局提告。

賴清美表示，友人通知有人假冒她的助理，以「IraqXuan Han」的名字，要求民眾改捐款到其他帳戶，她趕緊在臉書上公告詐騙假帳號，提醒大家不要上當。

這對小兄妹分別為12歲與10歲，父母親於去年離婚，母親放棄監護權，兩人跟著爸爸同住，三個人相依為命。未料獨力扶養兩個孩子的父親卻突然病倒，不但無法工作，9月8日因腸胃道出血休克住進加護病房，19日病逝。但2個孩子的住家已經被停水兩個多月、連三餐都有問題、也無力支付喪葬費用，消息曝光後引起關注。

社會處表示，這對小兄妹與父親是政府長期關懷對象，是列冊的中低收入戶，最近半個月再因積欠水費被斷水，小孩都是提著桶子去加水站投幣取水，再拿回家加熱洗澡。

和美可憐小兄妹遭遇經議員賴清美批露後，社會處的指定專款專戶爆量湧入千萬善款，小兄妹家不少善心人士也捐助物資，喪葬費用也由當地善心慈善會全權處理，另在社會處幫助下，水電也已經恢復，但現又爆出不肖分子趁虛而入，竟冒用假帳號欲詐騙各界愛心人士的善意。