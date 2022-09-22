快訊／和美悲慘小兄妹激發全台愛心　善款專戶「2天爆量」今關閉

▲彰化和美小兄妹處境遭曝光後，各方善款爆量湧入縣府專戶，縣府今天宣布將關戶。（圖／資料照片）



記者游瓊華／彰化報導

彰化和美一對小兄妹因父親病逝失依，小兄妹因為沒錢繳水費遭斷水，10餘天沒有洗澡，只能靠著提水擦澡。彰化縣府20日為小兄妹開設捐款專戶，短短2天激發全台民眾愛心，善款爆量湧入，超乎預期。縣府宣布今天截止受理，強調善款將專款專用並成立信託專戶，各界愛心將可發揮最大效益。

小兄妹分別為12歲與10歲，父母親於去年離婚，母親放棄監護權，兩人跟著爸爸同住，三個人相依為命。未料獨力扶養兩個孩子的父親卻突然病倒，不但無法工作，9月8日因腸胃道出血休克住進加護病房，19日病逝。但2個孩子的住家已經被停水兩個多月、連三餐都有問題、也無力支付喪葬費用，消息曝光後引起關注。

社會處表示，這對小兄妹與父親是政府長期關懷對象，是列冊的中低收入戶，最近半個月再因積欠水費被斷水，小孩都是提著桶子去加水站投幣取水，再拿回家加熱洗澡。

▲來自各界的善心物資也都被送到小兄妹家中。（圖／記者唐詠絮攝）



和美可憐小兄妹遭遇經議員賴清美批露後，社會處的指定專款專戶爆量湧入善款，小兄妹家不少善心人士也捐助物資，喪葬費用也由當地善心慈善會全權處理，另在社會處幫助下，水電也已經恢復，不用再愁沒有水可洗澡了。