財損曝！1家7口烤肉碰強震　他逃跑摔倒滾4圈…驚喊：地板都裂了

記者黃彥傑、陳韻如／花蓮報導

918台東池上發生規模6.8大地震，有民眾在網路上傳一段畫面，地震當下，花蓮玉里一戶人家本來開心的在屋外烤肉，突然強震襲來，一家人嚇得狂奔逃竄，還有人站不穩，慘摔在地翻滾好幾圈。這家人事後接受訪問，一開始還以為是餘震，沒想到越搖越大，目前財損粗估「2、30萬元」。

▲918地震，玉里一家人烤肉驚逃，其中一人慘摔在地狂滾好幾圈。（圖／翻攝爆料公社）

有網友在臉書《爆料公社》上分享一段地震發生當下的影片，而地點就在此次的重災區花蓮玉里。事發當時，一戶余姓人家正在開心烤肉，但沒想到突然一陣天搖地動，原本在爐火旁的4名民眾顧不了爐火還在燒，就丟下火爐向屋外狂奔逃命。

由於地震太大，讓人根本站不住，其中身材魁武的余姓男子還在地上翻滾了好幾圈，才艱難起身繼續逃竄，而其他屋內3人也向外狂奔，但也慘摔在地，一家7人就有3人因強震摔倒，可見當時地震之大。

余男事後接受訪問表示，因為前天就有地震，才想說在戶外也比要安全，而地震發生當下，一家人還覺得只是餘震，沒想到越搖越大，才嚇得驚慌逃竄，「已經大到沒辦法站了，就震到跌倒了，那東西也都倒光光，地面也都裂掉」。

▲所幸余男只有腳部擦傷，並無大礙。（圖／記者黃彥傑翻攝）

此外，余家房屋部分的窗戶、牆壁、地板也都有損毀，房間門也都變形不能關，目前粗估財損約2、30萬，所幸人員都平安，僅有一點擦挫傷，而余男大姊則是肋骨疼痛將到醫院治療。