快訊／天王歌手勞凱利「製作兒童色情片」慘了！　恐面臨90年刑期

▲勞凱利曾奪下3座葛萊美獎。(圖/路透社)



記者曾羿翔/綜合報導

美國知名歌手勞凱利(R. Kelly)15日被判定犯下「製作兒童色情影片」等6項罪名,未來恐將面臨10到90年的刑期。現年55歲的勞凱利在今年6月才因多項性侵罪名,被紐約東區聯邦地區法院判處30年徒刑。

綜合外媒報導,勞凱利被譽為美國節奏藍調R&B天王,曾奪下3座葛萊美獎。芝加哥聯邦法院12人陪審團則在15日做出判決,認定勞凱利犯下「3項製作兒童色情影片罪」以及「3項引誘兒童罪」,共6項罪名。

報導指出,陪審團做出裁決前經過了11個小時的審議,在開庭時,陪審團還檢視了勞凱利性侵害年僅14歲少女的影片,而該段影片也是此次判決的關鍵。裁決結果宣布時,勞凱利還對在場旁聽者立刻豎起大拇指。此外,勞凱利在伊利諾伊州仍面臨其他性虐待指控。



勞凱利曾因《I Believe I Can Fly》一曲走紅全世界,更替流行天王麥可傑克森(Michael Jackson)寫《You're Not Alone(你不孤單)》獲得金氏世界紀錄認證「第一個憑單曲空降美國告示牌單曲榜冠軍」,但2002年曾被指控性侵未成年者,2008年被判無罪。

