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有神快拜！正妹學霸創「3C讀書法」正取五間醫學系！

▲▼三星TAB專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲學測正取五間醫學系的正妹學霸蔡佳穎，坦言3C學習已是趨勢。（圖／記者周宸亘攝，下同；場地提供／CURISTA COFFEE 奎士咖啡）

記者張惠媛／台北報導

我們的世代拿著課本死讀書已經不管用了！就讀台大醫學系的正妹高材生蔡佳穎，對於從小被冠上的「學霸」兩字早已超無感。「當你進入台大醫科後會發現，原來全班都是所謂的超級學霸」，蔡佳穎坦言，從來不覺得自己特別會念書，她只是比別人「更會做選擇」。

從小PR值99的她，自爆比起努力當學霸，更喜歡睡覺睏到霸。因為這個世界有太多比讀書更好玩的事，比起只會埋頭讀死書，她認為懂得選擇對的時間做對的事，當個「時間管理大師」比什麼都重要。而能成為時間管理大師的重要關鍵，就是利用平板。除了念書之外、蔡佳穎也參加社團玩音樂、常跟朋友出遊吃美食，當然少不了自己最愛的睡覺，「因為可以睡到飽是最幸福的事」。蔡佳穎平時會利用平板精心規劃自己的時間，讀書、玩樂、放鬆休息全都要，努力讓課業與課外生活一樣精彩，她認為沒有想要跟誰比，只想做自己的人生制霸。

▲▼三星TAB專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡佳穎笑說因為書包很重，帶平板出門就可以少帶好幾本書。

從小在掌聲中長大的蔡佳穎，也有過成績撞牆期。升上高中後，因為課業科目與雜務都變多了，加上被選為學生會會長，生活變多元，成績也拉警報。「既然我們被稱為滑世代，那就更要滑出高價值」，隨身總是攜帶著Samsung 平板的她，自嘲自己的懶人讀書法，就是全部交給Samsung Galaxy Tab S6 Lite。「因為課本真的很重捏，不信你揹」，身材嬌小的她，跟很多愛美的女孩一樣，不讓自己成為狼狽的書本駝獸，就是善用平板的3C讀書術，還能讓她在求學路上比別人事半功倍。

▲▼三星tab補拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲將考題PDF匯入平板隨時練習，取代厚重紙本；還有語音同步筆記的功能，音檔到哪筆記就提醒到哪。

打開Samsung Galaxy Tab S6 Lite，蔡佳穎嫻熟的用S Pen秀出自己的各式資料夾，包含每週讀書計畫表，課堂筆記，期中、期末考古題以及自己最常上網找的各式工具網站，通通一應俱全，一台平板直接搞定。她笑稱自己是時間控制狂，要把每天都規劃整齊，心中才會有踏實感，讀書讀得更有效率，玩也要玩得更Crazy。

▲▼三星tab補拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蔡佳穎展示Samsung Notes的自動校正功能，形狀線條和文字的即時校正，讓筆記看起來更清楚乾淨。

▲▼三星tab補拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

「台灣小孩的通病就是，玩也玩不贏人，讀書又讀得不甘心。」蔡佳穎分享自己家教帶過的學生，以及身邊成績較差的朋友，一針見血的指出多數學生的通病。現在的世代已經不是熬夜苦讀書就能考上第一志願的年代，自己在台大醫科的同學們，每個人除了念書以外，都有更多擅長的領域，也清楚自己想做的事情，朝著目標邁進。面對更多元的挑戰，決勝的分水嶺就在於誰更懂得規劃自己的人生。

▲▼三星,Samsung Galaxy Tab S6 Lite,平板,3C,台大醫學系。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡佳穎展示Samsung Galaxy Tab S6 Lite的多重視窗功能，解題、上網查資料、做筆記等，皆能快速有效率地同時進行。

▲▼三星TAB專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲S Pen一點，馬上就出現翻譯，是蔡佳穎閱讀英文文章的好幫手。

蔡佳穎的平板裡，還藏著自己的小秘密，就是尚未實現的音樂夢。滑著自己的琴譜與愛聽的音樂播放清單，眉飛色舞的蔡佳穎，簡直就是被醫科耽誤的Rocker。從國樂到搖滾樂，從豎琴、打擊樂到練團室，蔡佳穎分享自己最放鬆的事，就是用平板悠揚在音樂的旋律中，或是看著琴譜彈出一段又一段振奮人心的樂章了。

▲▼三星TAB專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲喜歡將自己的時間表圖像化，念書與休息時間安排妥當，讓學習更加有效率。

「當你真心渴望某件事物，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成」在學測正取五間醫學系，立志未來要當最暖仁醫的蔡佳穎，認為人生每個階段，都會有自己渴望達成的事。此時，做好100分的規劃，200分的努力，上帝就會交給你最完美的結果。滑世代的孩子未必會變宅，就是因為喜歡跟人群互動的蔡佳穎，才立志要考醫科當上台版的史懷哲。緊握手中的Samsung Galaxy Tab S6 Lite，談起未來的願景，開心地揮舞著手中的S Pen，蔡佳穎聰明用3C，努力滑出黃金人生的入場卷。

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