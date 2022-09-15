驚悚片！台中奧迪撞監視箱「翻滾1圈」　氣囊全爆駕駛送醫

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區圓環東路與向陽路口15日凌晨零時5分發生翻車意外，31歲黎姓男子開著紅色奧迪雙門轎車，不知何故直接衝撞警察局設在路邊的監視設備，車子當場空中翻滾，氣囊爆開、車頭及右側車身毀損，黎男酒測值為0，身體有多處擦挫傷，警方到場前已被救護車送醫治療，目前還在醫院救治，無法得知翻車原因。

▲▼一輛紅色奧迪午夜自撞監視箱，車子在空中翻滾，駕駛未酒駕已送醫。（圖／民眾提供，下同）

該車子是奧迪Audi A1 1.4 Sport雙門車款，市價159萬元。