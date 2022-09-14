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「南雞霸」尊龍起底！　極殘手段打造台版柬埔寨

號稱龍鳳南霸天的主嫌「尊龍」年輕時曾當牛郎，長相神似華裔影星尊龍才得此花名，目前年近50但穿著打扮仍非常新潮。（圖／警方提供）

▲號稱龍鳳南霸天的主嫌「尊龍」年輕時曾當牛郎，長相神似華裔影星尊龍才得此花名，目前年近50但穿著打扮仍非常新潮。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

有龍鳳南霸天之稱、南部最大雞頭綽號「尊龍」的王男，年輕時當過牛郎、由於神似好萊塢影星、亞洲第一美男「尊龍」，才得此花名，年紀漸長後他與越南妻子結婚，組織越南賣淫集團，加上認識黑幫後，將據點擴散到桃園、台中、彰化、台南、高雄等地，近年來已發展成南部最大應召集團。

據了解，該集團先以「賺快錢」吸引越南年輕女子來台，名義上是求學、工作，但實際上則是賺皮肉錢；如女子不從逃跑，其越南家人就會慘遭毆打、恐嚇，逼迫越南女子乖乖聽話，成為賣淫集團的搖錢樹。

本刊調查，王男年輕時在台南當牛郎起家，他皮膚白皙，五官神似好萊塢華裔影星「尊龍」，當年尊龍以「末代皇帝」中的溥儀一角聞名全球，王男便以此當花名走跳業界。

近年來尊龍搖身成為龍鳳南霸天，雖然已經49歲但「飛遜」依舊，穿著打扮均以潮T、緊身牛仔褲加上休閒皮鞋，身材保養得宜，外型可說是「年輕有型大叔」。雖然外型不服老，但尊龍心思細膩、個性多疑，為了掌控該龐大應召集團，就算其旗下休旅車上已安裝定位系統，但仍憂心馬伕載送小姐期間不乖乖工作，還會不斷以電話遙控。

警方透露，馬伕和會計與尊龍每天通電話，但2人面對面對質時，馬伕堅決表示從未見過尊龍、「我不認識他」，讓員警啼笑皆非。尊龍面對警詢則相當客氣有禮，表示自己會全力配合警方調查，更把「是的，大哥」、「對不起，大哥」等語掛嘴邊，但問到案情相關問題，通通以「不清楚、不知道」推的一乾二淨，讓警方直搖頭。

尊龍租下大樓裡4、50間套房，由於大樓有天井加上每間房間前面有攝影機監控，警方查緝相當困難。（圖／警方提供）

▲尊龍租下大樓裡4、50間套房，由於大樓有天井加上每間房間前面有攝影機監控，警方查緝相當困難。

據了解，尊龍多年前和越南妻子結婚即開啟應召集站事業，其妻憑著越南當地人脈優勢，專門引介越南籍女子來台打工、求學，實則從事賣淫工作，有如台版「柬埔寨豬仔」。集團賣淫女子雖不是以美艷出名，但接客價低於行情，加上人數多「有新鮮感」而聞名，尊龍並在結識台南地方角頭後，將應召站事業發展到外縣市，成為集團式經營。

集團幫來台的越南女子申請學校、付學費後，通常只上一堂課就被推入火坑賺皮肉錢，如果嫖客的風評不錯，集團就會繼續幫忙繳納下學期學費，讓該名女子留在台灣；如有女子逃跑，其越南家人就會被集團越南接頭人痛毆、凌虐，以此要脅她們乖乖聽話。

應召女在賣淫集團淫威下，痛不欲生卻又不能求死，今年8月間警方攻堅直搗應召集團大本營時發現，一名年輕女子竟身著袈裟在房間內念經，對比一旁同伴穿著火辣細肩帶爆乳洋裝，相當詭異，最後警方共救出23名越南籍女子，全數帶回警局偵訊。

警方搗破南部最大應召站，查獲3天的營業收入就有300萬現金。（圖／警方提供）

▲警方搗破南部最大應召站，查獲3天的營業收入就有300萬現金。

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