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清冠一號「限縮急轉彎」和陳時中有關？中醫師公會回應了

▲▼ 清冠一號。（圖／記者許宥孺攝）

▲清冠一號仍維持擴大給付。（圖／記者許宥孺攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

衛福部8日公告「清冠一號」公費對象限縮為「高風險族群」，引發中醫師公會全國聯合會反彈，如今經過討論，仍宣布擴大給付，外傳是前任指揮官陳時中要求有關。對此，中醫師公會全國聯合會今表示，經過討論均支持清冠一號擴大給付，醫療是中立選項、民眾權益和中醫師專業議題，不宜做為選舉議題。

現行清冠一號只要確診民眾經過中醫師診療後，可以公費給付藥費。衛福部中醫藥司9/8發文給各醫療院所指出，將自9/15起，清冠一號公費對象將僅針對「高風險族群」，該項規定引發中醫師公會反彈痛批。

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反彈聲浪一出，衛福部9/9隨即針對公費清冠一號適用範圍緊急召開會議，經考量中醫診療特性，決議增列適用條件公費補助對象，包括確診新冠肺炎且呈現「高熱不退（體溫39度c以上持續2日）」、「咳嗽明顯，兼具喘症」、「咽痛嚴重，飲食困難」。

但有媒體報導，據醫界人士透露，清冠一號政策大轉彎，是因中醫師醞釀在台北市長參選人陳時中後援會成立大會上當面嗆聲，給陳時中難堪，陳時中因此漏夜要求王必勝修正。國民黨團今上午也召開記者會抨擊陳時中還在當「地下部長」，干預指揮中心運作。

對此，指揮官王必勝受訪時澄清「這幾天都沒有跟他（陳時中）聯絡，也沒有討論過這些事情。」中醫師公會全國聯合會也回應「本會與衛福部就民眾用藥權益討論解決之道，感謝關心民眾權益的政黨參選人、民意代表等，均支持清冠一號擴大給付對象政策，在本會理事長柯富揚及防疫指揮官王必的努力下，清冠一號仍維持以公費提供確診民眾使用的政策。」

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