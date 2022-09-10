長庚醫偷吃護理師！清境涼亭爽吞吐　私藏88段極樂影照…正宮崩潰

▲長庚一名醫師與護理師發生婚外情，正宮抓包後怒告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄長庚醫院一名已婚醫師與護理師發生婚外情，2人經常在醫院提供的女性宿舍內發生性行為，甚至曾在清淨農場涼亭上演吞吐戲碼，每次的親密行為也都會拍下照片或影片紀錄。直到正宮發現後氣炸提告，並提供多達88段影、照佐證，法官審理後，依法判該醫師與護理師須連帶賠償正宮100萬元。

正宮提告主張，她與丈夫2019年年初公開宴客後登記結婚，但婚後因工作關係，兩人並未同住，她則是假日時會回到高雄丈夫的宿舍與其同住。而身為護理師的小三明知道丈夫已婚，卻仍與其丈夫交往，兩人更曾在女宿內發生性行為等，讓她大為崩潰，憤而與丈夫離婚，並提出88段兩人的親密影照求償100萬元。

對此，該醫師承認外遇，但表示正宮趁著他在手術期間竊取照片，是非法取證。另外，他也於少家法院的離婚案件中，被法官判賠30萬元給正宮，因此請求法官酌減賠償金額，或是駁回正宮之訴。

不過，護理師卻否認侵害正宮配偶權，強調她與醫師交往時，醫師向其表示，宇正宮並未登記結婚，還拿出未載有配偶姓名的身分證為憑，更曾告知她，「我已經把我原本的關係整理完了」等語，因此請求法官駁回正宮之訴。

法官審理時，醫師曾出面表示，他與正宮舉辦婚禮宴客時，護理師全都知情，還詢問他，「有去登記嗎」等語，法官認為，兩人在醫師婚禮公開宴客後不久就交往，由此可知，護理師並未在乎醫師是否已登記結婚就與其交往。另外，兩人也曾互傳訊息提到，「不對的時間遇上對的人」、「你永遠不屬於我」等語，法官因此不採信護理師說詞。

此外，法官勘驗正宮所提出的證據發現，醫師與護理師經常在長庚女宿內有親密行為，擁吻、互摸下體等，兩人甚至在出遊時，於清境農場的涼亭上演吞吐戲碼，法官因此認定兩人姦情，最終判兩人須連帶賠償正宮100萬元。全案可上訴。