　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

長庚醫偷吃護理師！清境涼亭爽吞吐　私藏88段極樂影照…正宮崩潰

▲上市公司華通電腦少東、吳姓副總遭週刊直擊與前女員工發生婚外情，遭元配提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲長庚一名醫師與護理師發生婚外情，正宮抓包後怒告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄長庚醫院一名已婚醫師與護理師發生婚外情，2人經常在醫院提供的女性宿舍內發生性行為，甚至曾在清淨農場涼亭上演吞吐戲碼，每次的親密行為也都會拍下照片或影片紀錄。直到正宮發現後氣炸提告，並提供多達88段影、照佐證，法官審理後，依法判該醫師與護理師須連帶賠償正宮100萬元。

正宮提告主張，她與丈夫2019年年初公開宴客後登記結婚，但婚後因工作關係，兩人並未同住，她則是假日時會回到高雄丈夫的宿舍與其同住。而身為護理師的小三明知道丈夫已婚，卻仍與其丈夫交往，兩人更曾在女宿內發生性行為等，讓她大為崩潰，憤而與丈夫離婚，並提出88段兩人的親密影照求償100萬元。

對此，該醫師承認外遇，但表示正宮趁著他在手術期間竊取照片，是非法取證。另外，他也於少家法院的離婚案件中，被法官判賠30萬元給正宮，因此請求法官酌減賠償金額，或是駁回正宮之訴。

不過，護理師卻否認侵害正宮配偶權，強調她與醫師交往時，醫師向其表示，宇正宮並未登記結婚，還拿出未載有配偶姓名的身分證為憑，更曾告知她，「我已經把我原本的關係整理完了」等語，因此請求法官駁回正宮之訴。

法官審理時，醫師曾出面表示，他與正宮舉辦婚禮宴客時，護理師全都知情，還詢問他，「有去登記嗎」等語，法官認為，兩人在醫師婚禮公開宴客後不久就交往，由此可知，護理師並未在乎醫師是否已登記結婚就與其交往。另外，兩人也曾互傳訊息提到，「不對的時間遇上對的人」、「你永遠不屬於我」等語，法官因此不採信護理師說詞。

此外，法官勘驗正宮所提出的證據發現，醫師與護理師經常在長庚女宿內有親密行為，擁吻、互摸下體等，兩人甚至在出遊時，於清境農場的涼亭上演吞吐戲碼，法官因此認定兩人姦情，最終判兩人須連帶賠償正宮100萬元。全案可上訴。

►台塑生醫益生菌6盒2500元！做好體內環保更順暢

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／鄉長候選人家遭槍擊！　轎車多處彈孔
熊熊泡裸湯「自拍露渾圓胸型」！　元元驚呼：好扯
查爾斯對首相吐真言！首曝女王駕崩心聲：我最害怕時刻
梅花來襲！蘭嶼旅客急返台　開元港塞爆
快訊／新北市7646例最多　各縣市確診分佈曝
快訊／今增30死！本土+35594
許維恩火辣開腿激吻王家梁！馬爾地夫「蜜月瘋狂做人」
德仁天皇替英女王服喪3天！2人交情曝　擬出席國葬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彰化溪州鄉長候選人家傳槍響！轎車多處彈孔　警封鎖調查中

台鐵號誌故障！明就是「中秋收假潮」　協調客運加開班次因應

長庚醫偷吃護理師！清境涼亭爽吞吐　私藏88段極樂影照…正宮崩潰

廖老大真的歧視孕婦！　準媽咪怒告上勞工局「琦玉火速私下和解」

基隆港務局舊宿舍起火延燒多間　「屋內無電源」疑人為因素

長官將視察...台鐵號誌故障修好1分鐘又秀逗　居民哀號：噹歸剛欸

「封鎖我哥害他自殺」渣男扮亡靈恐嚇　逼少女拍裸照影片下場曝

新生女嬰可憐X光照曝光！　母哽咽控訴「換點滴弄斷大腿骨」

中秋賣毒賺一筆「5萬買槍防黑吃黑」　買家終上門...結果是警察

火警非首次！消防員嘆雜物太多不改善　無路可逃生...2人3狗慘死

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

鄧紫棋喊李榮浩「乾爹」想要房XD　他被虧「睜開眼」：特效最大了！

女神還原買酒被誤認未成年　瞬間心花開！網笑：太真實

騎士撞傷母女涉嫌肇逃　「修法空窗期」獲判無罪

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

新北BBQ美式餐車一路漏油　3機車接連滑倒7人受傷送醫

快訊／彰化溪州鄉長候選人家傳槍響！轎車多處彈孔　警封鎖調查中

台鐵號誌故障！明就是「中秋收假潮」　協調客運加開班次因應

長庚醫偷吃護理師！清境涼亭爽吞吐　私藏88段極樂影照…正宮崩潰

廖老大真的歧視孕婦！　準媽咪怒告上勞工局「琦玉火速私下和解」

基隆港務局舊宿舍起火延燒多間　「屋內無電源」疑人為因素

長官將視察...台鐵號誌故障修好1分鐘又秀逗　居民哀號：噹歸剛欸

「封鎖我哥害他自殺」渣男扮亡靈恐嚇　逼少女拍裸照影片下場曝

新生女嬰可憐X光照曝光！　母哽咽控訴「換點滴弄斷大腿骨」

中秋賣毒賺一筆「5萬買槍防黑吃黑」　買家終上門...結果是警察

火警非首次！消防員嘆雜物太多不改善　無路可逃生...2人3狗慘死

子瑜被封為「臉鍊的神」！TWICE全員臉上戴「水晶鍊」誕生奇蹟美照

快訊／彰化溪州鄉長候選人家傳槍響！轎車多處彈孔　警封鎖調查中

台達「地球脈動影像音樂會」今北流登場　創辦人鄭崇華到場力挺！

王嘉爾直播罕見動怒！「連關2次」警告：不要搞那個　真相曝光超圈粉

熊熊台南泡裸湯「自拍角度露渾圓胸型」！　大尺度元元驚呼：好扯

麻吉弟弟爆罹躁症後復出了！　黃明志邀合作力挺：看到他很感動

高雄擴大採檢再揪「2例本土登革熱」　和第1例住很近「屬群聚感染」

今中重症+114！兒童MIS-C再+2　2歲女童染疫2個月後才發病

FENDI大秀李敏鎬掌鏡玩自拍　一貼心舉動讓莫莉感動慘！

曾瘦到剩32公斤！吳淑珍眼睛突開刀　陳致中曝最新現況

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

社會熱門新聞

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

快訊／23歲警舉槍自戕　恢復心跳

全國最高谷川大橋　傳民眾墜橋當場亡

桃園透天深夜火警！3人無呼吸心跳送醫

搶救畫面曝！嘉義騎士自撞遭割喉　血狂噴送醫亡

陳時中喊告變造　網嘆：反觀韓國瑜真大器

新北蘆洲警舉槍自戕　疑感情家庭變故

廖老大真的歧視孕婦！　準媽咪提告琦玉急和解

即／回收工廠傳意外！　移工掉落絞碎機慘死

「連勝文」毒品通緝在高雄被抓了！裝頭痛還謊報過世者資料

人夫公司樓梯間激戰小三　超鹹濕對話曝光

「地方知名人士」好市多被控性騷求償敗訴

騎士自撞護欄喉嚨遭切斷　撕裂傷20公分送醫不治

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

林襄節目被說「照片太露像色情頻道」秒變臉

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

今土地公生日！「8類人」絕對要拜　挑這時辰超旺

iPhone哪一代最差？　「這代苦主」氣到想摔機

具俊曄嚇到小S二女兒！

快訊／23歲警舉槍自戕　恢復心跳

烤肉1人帶3食材　慘成烘焙吐司趴

全國最高谷川大橋　傳民眾墜橋當場亡

孕婦請產假被叫去當清潔工！館長開砲廖老大夭壽

廖老大加盟主很冤枉！

女王逝世　查爾斯致電哈利：別帶梅根來

父親突遭資遣　他傻了：再4個月就有退休金

桃園透天深夜火警！3人無呼吸心跳送醫

更多

最夯影音

更多
英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲
救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面