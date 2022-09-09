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軍醫院爆女護被偷拍！醫師的密錄器出現在更衣室　結局神展開

▲▼國軍高雄總醫院屏東分院。（圖／翻攝自Google地圖）

▲國軍高雄總醫院屏東分院。（圖／翻攝自Google地圖）

記者崔子柔／綜合報導

國軍高雄總醫院屏東分院7月才爆出術後將刀片留在體內，病人取出刀片後死亡的離譜事件，現又有護理師報案指出，在更衣室發現被裝攝影機偷拍，而院方遲遲不給他們交代。

根據《自由時報》報導，一名護理師6月17日在更衣室浴室洗澡，出來要吹頭髮時發現冷氣上有一個盒子放了機器，疑似用來密錄的運動攝影機，他當天下午私訊護理長未被理會。護理師們3天後將此事告知另名護理長，過程中一名醫師表示自己也有一台運動攝影機遺失，後續發現放在更衣室的攝影機就是該醫師的，但他否認將機器放進更衣室，最後護理長直接把機器還給醫師。

護理師6月30日說要報警，護理長才說沒拍到人員更衣，7月4日再提出要備案，護理長才回覆已匯報上級，並開始調閱院內監視器。護理師等不到院方交代，已自行報警，而5名共用該更衣室的護理師，已有2人請辭。

根據本站先前報導《手術刀片掉體內卡2天　72歲嬤視訊孫女後突病逝》，屏東72歲黃姓阿嬤因肺積水在國軍高雄總醫院屏東分院進行引流手術，沒想到引流刀片意外掉進體內夾不出來，隨即被轉送至國軍高雄總醫院治療，2天後才再次手術取出刀片，但阿嬤仍在治療結束的第3天病逝。

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