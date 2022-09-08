走出悶疫情！美女醫參訪「安藤忠雄展」　建立心靈無敵能量

▲「挑戰一安藤忠雄展」。（圖／詹融怡提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對長達近3年悶疫情、紛擾選戰…等接連情事，如何釋壓解悶，促進身心美麗安康？熱愛建築美學、從事「美學植髮」的美女醫師詹融怡建議，不妨利用中秋連假，走訪台北松菸「挑戰一安藤忠雄展」，體認安藤大師「尊重自然」認真、快樂做自己的人生價值，建立心靈無敵能量。

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▲美女醫師詹融怡參訪「安藤忠雄展」。（圖／詹融怡提供）

詹融怡8日表示，「挑戰一安藤忠雄展」5年巡迴5個世界城市，最終站來到台北松菸，迄9月13日截止。身為建築迷又是交大建築碩士、在台大醫院皮膚科兼任主治醫師、曾任國泰皮膚科及植髮中心主任、現任髮拉儷美學植髮診所院長詹融怡醫師怎能錯過呢？

▲詹融怡表示，安藤大師的作品不干擾大地山川、天空、光線，大自然及風…。（圖／詹融怡提供）

抱著一顆朝聖的心，詹融怡不但帶著家人、好友一看再看，並且透過展場的作品重憶那年在日本、第一次遇見安藤大師作品時，讓她大受震撼的就是展場300件作品中，位於東大阪市，隱身住宅區的司馬遼太郎紀念館的書牆。巨大的玻璃窗，大小錯落的玻璃折射出奇妙的光線，宛如知識森林來自雲端的「希望之光」。置身其間，彷彿泅游於司馬遼太郎的腦海中，隨時可以汲取各種智慧。

司馬遼太郎是日本著名作家，原名福田定一，由於崇敬司馬遷，取了這樣的筆名。司馬遼太郎愛書寫書，安藤每次登門拜訪，發現坐在書堆中的好友幾乎被滿溢的書籍淹沒…所以，當作家過世後，司馬遼太郎基金會請安藤設計紀念館，他腦中就浮現了魔法般的強大書牆…

安藤展場中最大的亮點是以1：1比例復刻呈現的光之教堂，光之教堂的動線規劃是讓訪客先進入窄暗之處，彷彿雙眼矇住，然後一迴身，迎向來自天堂般的光之十字架，驚喜萬分…可惜台北的光之教堂受限場地，不若大阪聖壇牆面穿透的十字架，映入的是自然光線，隨四季時辰而不同。風之教堂、水之教堂、光之教堂，並稱「安藤忠雄教堂三部曲」。

對教堂情有獨鐘的詹融怡發現安藤設計的教堂和歐洲充滿雕飾的教堂大大不同。大師透過光線，營造出神聖安靜的氛圍，讓人們在最純粹的空間中，回到自身、與神對話。詹融怡說，安藤自傳中，小安藤問外婆，長大之後做什麼好？外婆回他：只要不干擾別人，做什麼都好！

安藤大師的建築使命和無敵能量，像一塊強大磁石。詹融怡說，他的作品不但不曾干擾人，也不干擾大地山川、天空、光線，大自然及風…反而用心創造和導引出一個一個超越物質、直入人心、永恆不凋的靈性空間。相信，世界上一定有許多心中有夢的年輕人，會追隨大師的腳步…