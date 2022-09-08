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聽音樂電力「比Pro Max還久」　iPhone14 Plus超狂5亮點：值得買

▲▼iPhone 14及iPhone 14 Plus。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 14 Plus「5亮點」曝光，它比14 Pro Max便宜7000元。（圖／蘋果官網）

網搜小組／劉維榛報導

萬眾矚目的蘋果iPhone14系列新機問世，這次主打紫色系，最大亮點之一就是6.7吋「iPhone14 Plus」亮相，它是蘋果所有6.7吋大螢幕機型中最便宜的，且還比iPhone 14 Pro Max機身輕，音樂播放電力也多了5小時，價格更是便宜7000元。

不少外媒看好iPhone14 Plus的性價比優勢，事實上，它是蘋果推出6.7吋大螢幕機型以來，入手價格門檻最便宜的。《ETtoday新聞雲》也盤點5大亮點，若是預算有限、無專業錄影需求與追求處理器效能的話，iPhone14 Plus絕對是首選！

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▲▼iPhone14 Plus（圖／翻攝蘋果官網）

▲iPhone14 Plus寶寶藍色，色調超美！（圖／翻攝蘋果官網）

機身重量，竟比6.1吋iPhone14 Pro還輕

擁有6.7吋螢幕與雙鏡頭的iPhone14 Plus，重量為203克，而6.1吋iPhone14 Pro重量有206克，6.7吋iPhone 14 Pro Max重量則有240克。也就是說，iPhone14 Plus擁有大螢幕卻比旗艦機來得輕盈。

音樂播放電力長達100小時

iPhone14 Pro與iPhone 14 Pro Max的音訊播放時間分別為75與95小時，不過iPhone14 Plus卻擁有100小時，甚至比iPhone14 Pro還多出25小時。值得注意的是，影片播放時間部分，iPhone14 Plus也比iPhone14 Pro與多出3小時。

絕美新色「寶寶藍」

這次蘋果主打紫色系，不過iPhone 14 Plus還有淺藍色，網友則暱稱絕美「寶寶藍」，具有相當質感也色調柔和，適合日常穿搭。

配備加大版「超Retina XDR顯示器」

iPhone14 Plus配置超Retina XDR螢幕OLED面板，還具備有2,000,000:1對比度，與iPhone14 Pro和iPhone 14 Pro Max相同，可呈現優異的對比，白得很亮、黑得很深邃。

比iPhone14 Pro Max便宜7000元

以128GB、256GB與512GB來說，iPhone14 Plus會比iPhone14 Pro系列便宜3000元；比iPhone14 Pro Max系列便宜7000元，因此對於預算有限、又偏好大螢幕的果粉來說，iPhone 14 Plus是相對平價的首選。

▼ iPhone14懶人包！（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ iPhone14懶人包（圖／記者劉維榛攝）

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