iPhone 14 Pro亮相！多年瀏海螢幕終於消失

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果秋季發表會終於登場，許多果粉期待的iPhone 14系列也終於亮相，這次一樣具備四款機型，並且iPhone 14 Pro的瀏海螢幕終於離開，改為藥丸打孔的設計。

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

蘋果發布四款iPhone 14‌機型，包括6.1吋iPhone 14‌、6.7吋iPhone 14‌ Plus、6.1吋iPhone 14 Pro‌ 和6.7吋iPhone 14 Pro‌ Plus。

▲iPhone 14、iPhone 14 Plus淺紫新色。（圖／蘋果）

▲iPhone 14、iPhone 14 Plus。（圖／蘋果）

首先在初階版的iPhone 14，新的Pius機型更大的螢幕可以閱讀更多的文本，並具備更好的散熱效果，並增加堅固度，有五種顏色可供選擇，其中包含淺紫的新選擇。

而iPhone 14 Pro從外表上來看，原先蘋果從iPhone X後就一直採用瀏海螢幕，主要是為了能放下Face ID的模組，但這樣的設計也讓果粉詬病許久，今年的iPhone 14系列終於取消，雖然僅在Pro機型上採用打孔螢幕，但已經是多年來的革新。

▲深紫色新色。（圖／取自蘋果）