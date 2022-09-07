超商飯糰大進化！老饕曝1招「美味程度+10」　網驚：真的香氣炸裂

▲趕時間又肚子餓的時候，到超商買個三角飯糰是最方便又迅速的選擇。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／閔文昱報導

台灣超商的食品方便又多元，「養活」了不少家中沒開伙或趕時間的人，其中御飯糰價格平民又有飽足感，是很多人早餐的首選。對此，有老饕也揭露1方法讓普通的飯糰瞬間升級，3分鐘就能讓口感、香氣有明顯進化，文章一出，吸引不少網友關注。

一名網友在Dcard分享御飯糰「烤箱吃法」，首先他建議購買口味較重的御飯糰，像是泡菜燒肉、蒲燒鰻或是香辣蟹等有辣味、醬汁調味的御飯糰，接著放入烤箱烤個3到5分鐘就完成了，飯糰拿出烤箱時便能聞到濃郁香氣，「可以感受到它已經進化了」。

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▲原PO分享「烤箱吃法」，讓御飯糰美味程度瞬間升級。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，第一個改變是，烤過的海苔變得更加酥脆，「咬下去咖滋咖滋的海苔才正點」，再來是挑選口味較重的飯糰經過烤箱加熱後，原有的醬汁香味就會當場炸裂，海苔香氣也會一起被激發，「美味程度+10，裡面的新加坡主廚特調蟹辣醬配著蝦仁，吃起來更濃郁好吃」，唯一的缺點是飯糰會變得有點燙，要墊個衛生紙才能拿得起來。

貼文曝光後，馬上引發許多網友熱議，紛紛表示「雖然沒有試，但可以想像，給心」、「原來還能這麼吃」、「哇好讚，我今天也買蟹的，想說明天當午餐，然後用店裡烤箱加熱」、「之前也有拿去烤過一次，真的會香氣炸裂」。另外，也有網友指出「我也喜歡吃加熱過的！微波爐按1加熱10秒，很快也很好吃」、「沒烤箱，在超商都會微波，不敢吃冷的」。

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