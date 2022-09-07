2歲女童半夜快車道找媽　醒目粉紅衣嚇壞駕駛...警民聯手助返家

▲▼豐原區穿著紅白相間的2歲小女孩，午夜徘徊在街頭找媽媽，驚險萬分。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區2歲潘姓女童半夜4點醒來，看不見媽媽竟然開門外出尋找，一度徘徊在漆黑街頭，並且穿越快車道，驚險萬分，還好女童穿著紅白相間的小洋裝，及時被開車民眾發現，民眾先把女孩帶到人行道並報警，警方問不出女童住處，沿路向晨運民眾幫忙詢問路人，是否有人家中孩子失走，熱心民眾也在臉書PO文，果然1個多小時後，還在睡夢中的潘父發現女兒不見，驚嚇得逢人就問，終於找到派出所，開心帶回女兒。

女童半夜醒來後，找不到媽媽，不知媽媽是外出工作，竟然自行開門出去找尋，驚險的走在快車道上，當時號誌燈是閃燈，如果被酒駕或是高速行駛的車子撞上，後果不堪設想，還好被路過駕駛發現，該駕駛趕緊下車將她帶至路旁人行道並且報警。

豐原分局頂街派出所警員康哲維趕到現場，詢問女童名字她只說叫「妹妹」，不知道家住在哪裡，康員研判女童應該住在附近，但沿路向晨運民眾詢問，卻無人認識，因此邊詢問也邊向民眾告知，若是有人在找走失女兒，請他到派出所。

當時還和大女兒、二女兒睡覺的潘父，一醒來驚覺三女兒不見了，急得如熱鍋上螞蟻，嚇得趕緊外出找尋，還好問到晨運民眾，這才跑到派出所，開心的帶回女兒，幸運的沒有發生意外。