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快訊／為錢殘忍肢解親弟！永和大哥遭聲押

▲永和分屍案，梁男大哥被移送地檢署偵辦。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲永和分屍案，梁男大哥被移送地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲請羈押。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、陳韻如／新北報導

新北市永和區一名梁姓法警辭去工作，在家全心照顧9旬老母親多年，1日凌晨3點多突遭親哥持水果刀刺進心臟殺害，甚至殘忍剁下頭顱、雙手、右腳，並包成2大袋扔進垃圾車，只剩左腳連在身上。梁嫌遭逮後坦承犯行，更在警詢時口出狂言，「活人比死人更可怕」，全案依殺人等罪嫌移送地檢署複訊，而檢方訊後向法院聲請羈押。

警方調查，73歲梁姓大哥1日殺害54歲胞弟後，立刻開始分屍工作，不僅殘忍剁下弟弟頭顱，還將雙手、右腳支解，並分成兩大袋丟入垃圾車，隨後拖著顯眼的紅色行李箱展開逃亡。

警方於昨日下午在台北市公館區一間超商將梁嫌逮捕，他隨即坦承犯案，而他在被警方押上車的過程中，頻頻提醒警方，「我還有一個包包，紅色的、裡面有鈔票的」，深怕自己隨身攜帶的16萬現金會不見。

據了解，梁嫌在警詢過程中表示，因積怨已久才痛下殺手，並且立即決定要分屍，期間更口出狂言，「活人比死人更可怕」，對弟弟是恨之入骨，恐怖心態也讓警方相當傻眼。全案依殺人、毀損屍體、棄屍等罪移送偵辦，而檢方訊後也向法院聲請羈押。

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