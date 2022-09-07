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榴槤界愛馬仕！city’super引進IG名店「邸家咖啡」榴槤控必朝聖

▲▼city’super信義店獨家引進位於桃園龍潭的隱藏版古堡咖啡館「邸家咖啡」，打造首家馬來西亞榴槤主題餐廳。（圖／city’super）

▲榴槤控必朝聖！city’super信義店獨家引進「邸家咖啡」，打造首家馬來西亞榴槤主題餐廳。（圖／city’super）

記者林育綾／台北報導

榴槤控必朝聖！搶攻中秋節連假商機，city’super信義店獨家引進位於桃園龍潭的隱藏版古堡咖啡館「Deja brew 邸家咖啡」，打造首家馬來西亞榴槤主題餐廳，包括被譽為一生必吃一次的「榴槤界愛馬仕」，還有頂級食材潛艇堡，包括每日限量開賣的「香菜皮蛋辣醬和牛堡」期間特價。

▲▼city’super信義店獨家引進位於桃園龍潭的隱藏版古堡咖啡館「邸家咖啡」，打造首家馬來西亞榴槤主題餐廳。（圖／city’super）

▲▼貓山王榴槤被稱為一生必吃一次的「榴槤界愛馬仕」。（圖／city’super）

▲▼city’super信義店獨家引進位於桃園龍潭的隱藏版古堡咖啡館「邸家咖啡」，打造首家馬來西亞榴槤主題餐廳。（圖／city’super）

桃園龍潭古堡咖啡店「邸家咖啡」近來在IG上火紅，如今首次進軍信義區，由city’super信義店獨家引進。有別於桃園的歐風城堡風格，在信義店以北歐風溫潤木質設計為主，並提供豪華潛艇堡、莊園咖啡、高山茶⋯等質感輕食飲品，獨家新增由馬來西亞直送6款品種以上榴槤，打造首家馬來西亞榴槤複合主題餐廳。

包括被譽為一生必吃的「榴槤界愛馬仕」貓山王榴槤，在台月銷上千盒，還有榴槤乳酪派、榴槤蛋糕⋯等甜點及冰淇淋。特色為現剖新鮮榴槤，而冷凍盒裝榴槤也是熟成掉落後採用液態氮真空冷凍包裝，不僅衛生保鮮，美味也完整保留，食用也十分便利。

▲▼city’super信義店獨家引進位於桃園龍潭的隱藏版古堡咖啡館「邸家咖啡」，打造首家馬來西亞榴槤主題餐廳。（圖／city’super）

▲業者也推薦「蘇丹王榴槤盒裝果肉」。（圖／city’super）

為慶祝「邸家咖啡信義概念店」開幕，即日起至9/30開幕期間全品項享「9折優惠」，而消費榴槤商品滿500元，還送市價199元「貓山王榴槤冰淇淋」1杯。

業者觀察，有別於原先在龍潭渴望園區「邸家咖啡」下午茶甜點菜單設計，信義區的逛街客群更喜歡嘗鮮特殊罕見、頂級食材製作的餐點，因此獨家新增採用頂級和牛、松露等食材製成的潛艇堡輕食餐點，讓逛街逛累的人，可以享受高檔的輕食及榴槤甜點。

▲▼city’super信義店獨家引進位於桃園龍潭的隱藏版古堡咖啡館「邸家咖啡」，打造首家馬來西亞榴槤主題餐廳。（圖／city’super）

▲菜單獨家新增頂級食材製作的潛艇堡，包括每日獨家限量推出「香菜皮蛋辣醬和牛堡」。（圖／city’super）

City’super也推薦「蘇丹王榴槤盒裝果肉」，淺黃色的果肉，肉質柔款又帶層次豐富酒香味，每盒售價600元；另每日獨家限量推出「香菜皮蛋辣醬和牛堡」原價1750元，開幕期間特價999元，用香菜皮蛋辣醬加上日本A5和牛製成，特別又美味。而「蒜蓉桔醬美乃滋舒肥雞堡」以桔醬加上美乃滋，並採用舒肥雞佐以蒜蓉的迷人搭配，原價535元，特價299元。

▲家樂福搶攻中秋烤肉商機，主打「在家打造台日韓居酒屋」。（圖／記者林育綾攝）

另外，看好今年中秋「精烤商機」，超市量販業者家樂福也主打「在家打造台日韓居酒屋」主題，推出夢幻烤肉組合「我家就是燒烤店-在家烤肉組」原價2408元，特價1999元，頂級肉類、海鮮等一口氣滿足。

而全聯福利中心即日起至9/15也推出中秋檔期，網羅生鮮、烤肉醬等必備食材，推出69折起折扣，無論是頂級或平價食材、人氣日式串燒都有優惠。

▲全聯中秋檔期至9/15期間，推出多種優惠組合。（圖／記者林育綾攝）

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