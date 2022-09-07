劊子手喝醉忘1事！死刑犯關毒氣室　痛苦「用頭劇烈撞鐵桿」亡

▲美國死刑犯吉米被判處毒氣室死刑，但他的恐怖處決過程卻引發爭議。（圖／翻攝自維基百科、Youtube）

圖文／CTWANT

20世紀早期，美國建立毒氣室死刑，以便在更符合人道主義的前提下執行死刑，不過死囚真能像預想中般無痛苦死去？美國死刑犯吉米（Jimmy Lee Gray）的死刑過程令外界震驚，他被處決時，手腳被固定在椅子上，當吸入毒氣後，他卻開始痛苦地、劇烈地扭動頭部，並反覆用頭猛撞椅子正後方的鐵桿，直到失去知覺。

吉米是一名美國知名死刑犯，他最早犯案是在1968年，當時位於亞歷桑納州的他殺死了自己16歲的女友，被判處20年並於7年後獲得假釋，沒想到假釋期間，他竟又於1976年，犯下綁架、性侵3歲女童重罪，因此在1983年被密西西比州判決毒氣室死刑；他也是該州自1976年恢復死刑以來，第一個被密西西比州處死的人。

不過吉米的死刑執行情形卻引發爭議，「聯合新聞國際」（United PressInternational）記者洛瓦瑟（Dan Lohwasser）是死刑的觀察者之一，據他敘述，吉米在吃下最後一餐後被帶進毒氣室，而後他的手腳被固定在死刑椅上，當他開始吸入毒氣後，竟開始劇烈扭動頭部，並且反覆猛力撞擊死刑椅後方的鋼桿，直到自己失去知覺。

洛瓦瑟表示，即使自己曾經見證過越戰的殘酷，還是被吉米死刑的恐怖景象震驚；據悉，吉米在行刑後8分鐘還活著，並且有多達15人親眼見證他被綁在死刑椅上痛苦掙扎、尖叫，完全不像獄方起初宣稱他將在毒氣釋放後3分鐘內死亡，甚至因為他痛苦掙扎的情況太過殘忍，獄方在死刑進行到一半時，就趕緊將見證者們趕出去。

離譜的是，事後獄方發現，當天負責行刑的劊子手布魯斯是因為「喝醉了」，才會忘記將吉米的頭部固定，造成他不斷撞擊自己的頭部致死。

後來由於吉米的死刑執行過程太過爭議，密西西比州通過一項立法，從1984年7月1日以後，「注射死刑」成為該州唯一的處決方式，毒氣室後自1998年正式退役。

▲美國死刑犯吉米。（圖／翻攝自推特）

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