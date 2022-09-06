車停白線後視鏡遭撞　影片PO網引論戰！警方公布答案

▲台中有輛休旅車半夜停在白線上，結果可能面臨被開單的後果。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市沙鹿區詹姓男子夜間將休旅車停在白線上，不料1名騎腳踏車男子騎著騎著卻突然大轉彎，撞毀休旅車後視鏡，撞擊力之大，整個人都往前翻一圈倒地，詹男把影片po上網後，引發網友爭議；台中市交通大隊表示，大多數民眾都以為停白線就沒事，如果跨白線停，會因阻礙交通而開單，萬一腳踏車車主有傷亡，休旅車主還負有刑事責任。

9月5日清晨5時07分，1名騎腳踏車男子騎在沙鹿區中山路一條小巷子，原本騎在路中央，不知何故突然大右轉，撞上停在白線上的休旅車左側後照鏡，整個人還往前翻了一大圈倒地，該男子勉強起身後，又騎著腳踏車歪歪扭扭的離去。

休旅車的詹姓車主不滿車子好好的停在路邊，卻無端被撞，他把影片po上「沙鹿之美」社群，要找出肇事的腳踏車男，不料卻引發網友們各種不同意見，有人譏笑腳踏車男酒醉自撞，有人抱不平停在白線也有事？更有人指責車主違停，竟說「別找了，自己都違停，還好意思找人」。

交通大隊表示，大多數民眾都覺得停在白線不會被開單，何況是在夜間，又不是停紅線，但依據道交條例，如果是跨白線而停，明顯佔用到路面，就可依法開罰600元以上、1200元以下，萬一這名腳踏車男因此受傷或死亡，還可以提告過失傷害或過失致死，後果相當嚴重。

如果沒有跨越白線，而是停在白線上，還要視白線寬度而論，白線寬度若是15公分，表示一邊是道路，一邊是路旁，可以停車；若是寬度10公分，表示一邊是慢車道，一邊是快車道，車主佔用慢車道，會讓行駛在慢車道的車子改駛快車道，會有發生意外之虞，一樣會受罰，民眾不可不慎。