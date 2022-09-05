路面驚見三黃線！他笑曝「Adidas跨界聯名」照　網全歪樓：太潮啦

▲宜蘭市路上出現「三黃線」，讓人看的霧煞煞。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



實習記者林郁婷／綜合報導

雙黃線不稀奇，但你看過「三黃線」嗎？一名網友日前在馬路上發現，路面上竟然出現三條黃線的交通標誌，讓他看得霧煞煞，不知道「三黃線」的用途，幾天後再回到同個地方，三黃線依然還在，於是決定上網求助，沒想到網友都大歪樓，笑問「和愛迪達聯名？」

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，日前他在宜蘭市南興街的路面上發現，竟然畫設了「三黃線」，近日他再回到附近，發現「三黃線」還依然在現場，讓他不解「三黃線」的用途，於是發文詢問網友，「雙黃線在路上十分常見，我們這邊則有三黃線，可能是Adidas聯名款」。他並曬出一張街景圖，說只見地面上畫著三條黃線，黃色顏料有些已經掉落斑駁，似乎存在很久了。

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▲原PO納悶「三黃線」的用途。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

貼文出來後，累積超過1.2萬網友點讚、數百則留言和逾200次分享，根本沒人解答三黃線的用途，反而都是搞笑留言，「愛迪達街」、「現在運動品牌也搞斜槓啊，跨足營造業也很正常」、「這太潮了！容易路滑」、「多的那條算送的」、「我看了也三條線，黑色的」、「臺三線」。還有人PO出類似梗圖表示，「終於有這張圖能用的一天」，不過也有人推測會不會是「禁止跨越and但可臨停」。

▲網友曬出類似搞笑梗圖。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

