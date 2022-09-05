鄭瑞隆、李駿逸空中相會　籲青年建立正確思維冷靜辨識資訊

▲鄭瑞隆教授（左圖，鄭瑞隆提供）、李駿逸主任檢察官舉民眾空中相會，籲青年建立正確思維冷靜辨識資訊。（圖／台南地檢署提供，下同）

記者林悅／台南報導

微薄世代年輕人如何建立正確勞動價值觀念，並具備基本國際現勢視野？有感於近來柬埔寨事件引發國人、政府相關單位高度關注，台南地檢署特別結合古都電台，邀請中正大學犯罪研究學系兼任教育學院院長鄭瑞隆教授以及台南地檢署李駿逸主任檢察官，上「愛上曉夜班」及「古都最前線」接受電台主持人專訪。

鄭瑞隆、李駿逸，跟各位聽眾分享相關法律規定、實務作法以及有關單位應該採取更積極作為，預防憾事再度發生。巧合的是兩位受訪對象都曾榮獲台灣保護服務工作最高榮譽的表徵「紫絲帶獎」，鄭瑞隆教授20餘年來致力幫助與指導中央、地方政府推展性別暴力防治專業實務工作，更領導台灣防暴聯盟積極司法倡議，榮獲2015年衛福部紫絲帶推廣創意團體獎，2019年再度獲得紫絲帶資深優良獎。

李駿逸主任檢察官因偵辦外籍女子被拐騙來台從事色情行業，成功解救被害人，成為司法正義終極防線代表，獲得首屆「紫絲帶獎」殊榮，由於案子破得相當漂亮，連美國在台協會處長都專程造訪南檢，並將全案回報美國國務院。

鄭瑞隆教授受訪中指出，近幾年來台灣許多社會新鮮人，或社會歷練不多的轉職者在求職過程遭到詐騙，有人被騙財，有人被騙色，更有不少人被誘拐出國，到東南亞去，淪為詐騙園區的工作人員，人身自由被剝奪、控制，遭到質押、轉賣、暴力毆打、性侵害，甚至有喪命者，可見求職對年輕人而言重要但有時充滿陷阱或危險，值得留意。

而李駿逸主任也在受訪中提到，此次柬埔寨事件，與傳統人口販運案件已經出現相當大的變化，不排除民眾本身可能也參與或涉及犯罪。因為，求職資訊中，有許多顯然不合理、甚至過於夢幻的工作項目與薪資待遇，依照現行民眾知識水平、工作求職經驗，乃至於法院裁判，可能會被認定出國其實並不單純，相關工作與收入，極可能會涉及不法，例如詐騙、非法賭博，甚至毒品槍枝等。因此，部分情節，可能涉及參與犯罪組織。依據今年7月份美國國務院公布的人口販運防制報告中，臺灣已經連續13年被國際評價為第一級，也就是表現良好的國家，不過，報告開宗明義指出，臺灣是達到防制人口販運的最低基本要求，亦即，算是勉強及格或達標，若發生重大人權事件或是各層面稍有不努力，很可能會被評價降級為第二級。因此，政府除了嚴加訴追以外，有關如何去防範避免再有國人遭人口販運至他國，以及提昇國人被害意識等部分，應尚有努力空間。

另外李駿逸主任也呼籲，隨著地方公職人員選情越來越白熱化，選民也應該跟求職一樣審慎思辨，要注意透過通訊軟體、資訊媒體的資訊戰或假訊息，背後可能有不當的資金或勢力，以及選舉賭盤等，重點是，這類情況背後的意義，因為當有心人以各種方式去影響選舉，產生利益糾葛，未來當選後，即可能在公共事務、公共工程上，想盡辦法獲取不法利益，損失者就是民眾與國家社會。相關選舉檢舉專線是0800-024-099，歡迎大家提供相關情資、意見，讓我們一起盡一份心力！

南檢指出，以上專訪播出時間:古都電台(FM102.5)9/5(一)18：00-19：00PM 「古都最前線」，李駿逸主任檢察官專訪；9/6(二)22：00-23：00PM 「愛上曉夜班」節目，鄭瑞隆教授專訪，歡迎大家踴躍收聽。