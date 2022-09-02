不只iPhone有！Google Android 14將支援衛星通訊

▲Google預計於未來的新版本支援衛星通訊。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳俐穎／綜合報導

天風國際分析師郭明錤於 8 月 29 日表示，蘋果確實在為iPhone 14 / Pro 系列開發衛星通訊功能，並在量產前完成硬體測試。此外，Google似乎也在發力衛星連接功能，預計將在Android 14中可以看到此功能。

衛星通訊功能主要是地面網路通訊系統的補充，其主要應用於在光纖和基站不方便佈設的偏遠地區、海洋和天空場景、應急救災場景。

Google 平台與生態系統高級副總裁Hiroshi Lockheimer 在一條推文中表示，在2008 年發布第一款安卓手機 HTC G1 時，讓3G+WiFi 正常工作是一件非常困難的事情。如今，Google 已經開始致力於讓手機與衛星進行連接，Google 將在下一版本的安卓系統中提供該功能。

據9to5google 報導，Google確認下一版本的系統即為Android 14，這意味著 Google 有可能通過大版本更新，支援衛星連接功能。

目前，Google Android Beta 計劃頁面已經更新，Google 表示，Android 13 QPR 測試版更新將持續到 2023 年3 月，隨後是 Android 14 測試版，代表 Android 14 開發者預覽版可能會在明年 3 月啟動。