蘋果發表會倒計時　三星30秒廣告嗆「iPhone不會有這些創新」

▲三星新廣告諷刺蘋果缺乏創新。（圖／取自三星YouTube）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果發表會就快來了！令人期待的iPhone 14也將登場，不過在發表會前夕，三星卻直接開嗆，發布了全新廣告，向現在的iPhone用戶宣傳三星的旗艦機Galaxy S22 Ultra、新的 Z Flip 4 以及 iPhone 客戶無法使用的功能，似乎在暗諷蘋果缺乏原創性。

在三星新的廣告中，宣傳其最新產品具備1億800萬像素鏡頭和 100 倍空間變焦等功能。這個新廣告名為「Buckle Up」，主要對象為 iPhone 用戶，對其宣傳 Galaxy S22 Ultra、新的 Z Flip 4 以及各項 iPhone 客戶無法使用的功能。

三星在廣告中先問消費者，「蘋果發表會你準備好了嗎？」，而後直嗆「智慧型手機中的最高解析度將在別人的口袋裡」。而你也不會擁有史詩般的月球拍攝，最後總結「這項創新不會出你的 iPhone 上」。

全新的三星廣告僅比蘋果的發表會提前六天發布，蘋果預計將在發表會發布iPhone 14和iPhone 14 Pro。預計Pro系列將具備全新的 4800 萬像素相機和 8K 影片錄製。除了鏡頭改進外，有傳言稱 ‌iPhone 14 Pro‌ 具有隨顯螢幕和新的藥丸形打孔。