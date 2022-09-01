台中餐飲補貼5,000元還有兩週　經發局籲業者把握機會申請

▲台中市政府今年8月15日起開放業者申請「台中市餐飲安心吃振興補貼」。（圖／台中市政府經發局提供，下同）



地方中心／台中報導

台中市政府為振興疫情期間受影響的餐飲業，今年8月15日起開放業者申請「台中市餐飲安心吃振興補貼」，申請流程相當簡便，只要在今年7月15日前取得稅籍，包含「免開立發票」及「開立發票」的餐飲業者，皆可於9月14日前於線上平台申請，每家補助清消費用5,000元。

市府經發局表示，業者可透過經發局網站或上網搜尋「臺中餐飲安心吃」進入申請平台，輸入統一編號後，檢視、填寫基本資訊，並附上匯款帳戶影本、營業場所清潔消毒照片及相關稅籍佐證資料即可。此外，近來詐騙猖獗，尤以領取補助字眼的釣魚式簡訊眾多，提醒業者這次補貼僅以線上申請，簡訊僅告知申請成功，且不會透過其他管道要求ATM轉帳、提供銀行帳戶密碼或身分證等資料，若須補件將以電子郵件通知，並透過平台操作為主，業者若有疑慮可撥打客服中心查證，保證權益。

▲台中市長盧秀燕鼓勵業者把握機會申請。



經發局指出，開辦至今已有超過1,600家業者領到補貼，業者多表示方便、快速，補貼資格只要於國稅局稅務類別登記屬台中市早餐店、便當、自助餐店、麵店、小吃店、連鎖速食店、餐館、餐廳、有娛樂節目餐廳、吃到飽餐廳、饗食攤販、外燴（辦桌）承包、團膳承包、學校營養午餐供應、其他外燴及團膳承包、冰果店、冷（熱）飲店、咖啡館、茶藝館、飲酒店、調理飲料攤販等皆在補助範圍內。

經發局表示，清消照片無須委由專業清潔公司，可請員工於營業場所內拍攝清潔消毒中的照片，如清洗店面設備、擦拭桌椅、酒精消毒桌椅，或其他可辨識正在清消中的照片；稅籍佐證資料方面，公司型態業者無須檢附，其餘業者則附上「近期稅單」、「國稅局設立或變更核准函」、「國稅局核發的相關稅籍證明」等三選一即可。

相關訊息可上「臺中市政府經濟發展局」官網（https://www.economic.taichung.gov.tw/16103/16153/16163/16217/2133338/2133543/post）或上網搜尋「臺中餐飲安心吃」（https://taichung-foodsubsidy.org.tw），有明確申請方式、步驟及注意事項，為使業者快速了解，也備有懶人包、教學影片及相關問答等，另提供專線電話供諮詢04-23711696（週一至週五早上8:30至下午5:30），歡迎業者踴躍申請。

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