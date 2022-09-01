高雄警酒駕上班...調職報到又醉了　連喝2天吞兩大過下場超慘

▲楠梓警分局指出，蔡員對於酒駕行為心生悔悟。（圖／記者許展溢翻攝）



記者許展溢／高雄報導

高雄楠梓警分局48歲蔡姓巡佐8月29日在家喝完高粱酒，開著車前往分局上班，警方發現主動酒測，酒測值為0.66毫克，依公共危險罪嫌函送橋頭地檢署偵辦，直接記一大過，誇張的是隔天30日又喝酒開車，再記一大過，目前已先行輔導返家休養並調整職務。

楠梓警分局表示，該巡佐為「酗酒潛在高風險人員」，且平日精神萎靡，工作表現平平，8月29日下午1時50分，由加昌所所長主動發現於下午2時起班的蔡員有酒容酒味情形，遂對蔡員使用酒精感知器測試及酒測，酒測值為0.66毫克，蔡員也坦承前一晚休假在家中有飲用高粱酒，因翌日下午2點才起班，以為酒精已代謝，約12時許從住家駕駛自用小客車出發至分局上班。



警方指出，蔡員涉嫌酒駕情形屬實，本案依刑法公共危險罪函送橋頭地檢署偵辦，另依規定擬議行政懲處記一大過、調整服務地區，並報請警察局核處，楠梓分局先行擬議蔡員行政責任、調整服務單位，並列為「酒駕紀錄列管人員」，於上班日首班勤務前須實施酒測。

▲警方指出，蔡員有主動提出退休申請。（圖／記者許展溢翻攝）



只是這蔡員不怕就是不怕，身為執法人員知法犯法，警方提到，隔天30日至新單位警備隊報到，經警備隊隊長會同督導人員共同實施酒測時，又測出酒測值達0.21毫克，已先行輔導返家休養，並由分局擬議後續責任。

警方強調，針對該員29日酒後駕車行為，依刑法公共危險罪函送橋頭地檢署偵辦，並依「警察人員駕車安全考核實施要點」規定擬議記一大過，另於30日涉及酒後駕車行為，再予擬議記一大過，並加強輔導考核，報請警察局核處，以維警紀。

不過，警方指出，蔡員對於酒駕行為心生悔悟，願接受相關懲處，另經分析評估後已不適任警職，蔡員已主動提出退休申請。