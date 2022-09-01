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拾荒嬤紙箱掉滿車道！　一排駕駛狂叭20秒　見她下個動作後悔了

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／狄志為）

▲拾荒阿嬤把地上的紙箱撿起來。（圖／翻攝自Facebook／狄志為）

記者朱祖儀／綜合報導

如果在路上碰到這情況，你會怎麼做呢？資深媒體人狄志為表示，近日開到一個小路時突然塞車了，前後的車子還不停按喇叭，他探頭出去看才發現，原來是一名拾荒阿嬤在撿地上的紙箱，才會釀成這個狀況。但對方的下一個動作，卻讓他相當感動，「我想按喇叭的人應該蠻後悔的吧」。

狄志為在臉書發文表示，前幾天開在一條小路上，突然發現前面塞車了，當時前面和後面的車子不停按喇叭，他好奇前方究竟發生什麼事，於是搖下車窗查看，原來是拾荒阿嬤的紙箱掉到地上了，正急忙把箱子撿起來，但因為對方年紀大、動作比較慢，才會導致車道堵塞。

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狄志為表示，當下很想下車幫忙，但因為前面有3、4輛車，加上阿嬤已經快撿完了，他擔心自己去會幫倒忙，害得後方的人更急著按喇叭，於是又回到車上。一眾駕駛按了約20秒的喇叭後，阿嬤終於把箱子撿完，並把車子推到一邊讓出車道。

但讓狄志為驚訝的是，隨著車子前進，阿嬤竟然一輛車一輛車的鞠躬道歉，「我想按喇叭的人應該蠻後悔的吧」。他看到這幕後也相當有感觸，表示除非是碰到自私鬼，否則應該不會有人故意擋在路上，「若非有意，按喇叭並不會解決事情，只會製造不安跟噪音」，因此希望大家都可以彼此體諒，也對阿嬤喊話，「我不認識你，但你的行為讓我好感動啊」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／狄志為）

▲拾荒阿嬤撿完紙箱後，向駕駛們鞠躬道歉。（圖／翻攝自Facebook／狄志為）

不少網友看到後紛紛大讚，「感覺阿嬤撿回收是在做慈善捐款，有智慧的人最謙卑、禮貌」、「與其按喇叭的時間不如下來幫忙，既省時間又不會造成噪音，但這種人似乎不太多了」、「多點同理心讓社會更美好」、「希望藉由你的正能量傳遞，讓大家越來越有同理心」，也有人分享，「我曾經在停等紅燈時遇到類似狀況，有機車騎士正在幫忙把回收物品拉到路邊，我也趕快車停路邊，幫忙拖了一大袋鋁罐回路邊，等紅燈的第一台是大卡車，但是大家都沒有按喇叭」。

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