內褲阿伯闖正妹浴室：讓我親！　辯被馬桶刷打到下跪求饒

▲女子洗澡被鄰居阿伯闖入。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者崔子柔／綜合報導

台中一名呂姓男子住在一處2樓的雅房，他去年3月15日晚間聽見3樓浴室傳來女性歌聲，竟只穿著內褲衝上樓，並將浴室燈關上喊「讓我親一下」，最後女鄰居死命抵抗，呂男見無法得逞也下跪道歉，法官審理後，依強制猥褻罪判呂男6月徒刑。

根據判決書內容，女鄰居指控，她將浴巾圍上準備穿衣服時，浴室電燈突然被關掉，過了約30秒呂男就突然開門闖入，把她推到牆邊，抓住她的手反覆說「讓我親一下」。

女鄰居找到機會抓住呂男脖子，再用腳頂住呂男肚子並尖叫抵抗，最後呂男在浴室下跪道歉，求她不要將此事說出去。

呂男則辯稱是聽到鄰居唱歌太大聲，覺得很吵才跑去敲門罵人，還被用馬桶刷打到下跪，他除了抓住手部反抗沒有碰到其他部位，也沒有說「讓我親一下」。

法官一審聽信呂男說法，判其無罪，女鄰居則不服上訴。

二審合議庭認為，女鄰居母親從警訊作證時，就提到女兒案發後打給她一直哭泣，她到場時女兒的臉色很驚恐、不斷顫抖等，再加上呂男先前曾傳訊息給女鄰居說「好想抱你一下」、「女神，我又想你了」等，可見他供稱未曾喜歡對方是為了掩飾犯罪動機的謊言。

女鄰居指出，呂男案發時完全沒有提到唱歌很吵，而且她是到呂男下跪時才拿起馬桶刷自衛。合議庭認為，呂男如果是上樓制止鄰居唱歌，沒道理最後要下跪道歉，辯詞前後矛盾，依強制猥褻罪判6月徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。