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大陸 大陸焦點 特派現場

太陽攝影師「羲和號」衛星公開探測成果　首次獲得Hα譜線掃瞄成像

▲大陸太陽探測科學技術試驗衛星模擬圖。（圖／翻攝人民日報）

▲大陸太陽探測科學技術試驗衛星模擬圖。（圖／翻攝人民日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（31）日公布首顆太陽探測科學技術試驗衛星「羲和號」科學探測和衛星技術成果。被稱為太陽「御用攝影師」的羲和號創下多項全球「首次」紀錄，包括首次獲得可深入研究太陽活動的「譜線」資訊，「雙超」衛星平台技術在軌驗證及應用等。

▲羲和號衛星。（圖／CFP）

▲羲和號衛星發射升空。（圖／CFP）

《中新網》報導，「羲和號」於2021年10月14日發射升空，運行於平均高度為517公里的太陽同步軌道。作為首位太陽專屬「攝影師」，「羲和號」的發射，意味著我國實現太陽空間探測「零的突破」。

大陸國家高分辨率對地觀測系統總設計師兼副總指揮、國家航天局對地觀測與數據中心主任趙堅表示，「在科學探測方面，羲和號完成國際首次獲得空間太陽Hα（氫阿爾法）波段光譜掃描成像及國際首次在軌獲取太陽Hα譜線、Si I（中性矽原子）譜線和Fe I（中性鐵原子）譜線的精細結構。」

由於Hα譜線是太陽活動在太陽低層大氣中響應最強的譜線，探測對這條譜線便可同時獲得光球層和色球層的活動資訊，提高對太陽爆發物理機制的認知。

除太陽Hα譜線，「羲和號」還同時獲得了Si I譜線和Fe I譜線，其中，Si I譜線以往在地面觀測時會受大氣水分子譜線掩蓋，「羲和號」在太空首次直接觀測到Si I完整的譜線輪廓。

透過三條譜線的研究加上「羲和號」獲得的全日面色球和光球的多普勒速度圖，可以反演計算出太陽大氣的溫度、密度、速度，從而幫助人們深入研究太陽的大氣結構，了解太陽爆發活動的觸發原因和傳播過程，保障人類生命安全。

羲和號在新型衛星技術驗證上也取得突破性成果，非接觸式雙超（超高指向精度及超高穩定度）磁浮衛星平台讓拍照更準確穩定。

「羲和號」衛星系統總指揮、大陸航天科技集團八院科技委常委陳建新表示，要在相距太陽1.5億公里遠的地球附近對太陽「明察秋毫」，對相機的指向精度和穩定度要求非常高，「羲和號衛星在國際上首次採用非接觸式磁浮衛星平台，就像給相機裝上高精尖的雲台，讓相機對得準、拍得穩。」

公開資訊顯示，全球已發射70多顆太陽觀測衛星，聚焦於太陽黑子、耀斑和日冕物質拋射的觀測研究。大陸在今（2022）年還將發射先進天基太陽天文台衛星，以「一磁兩暴」為科學目標，對太陽耀斑、日冕物質拋射和全日面矢量磁場開展觀測，為預報嚴重影響人類正常生活的空間災害性天氣提供支持。

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