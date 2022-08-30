達美樂中秋免費送大瓶可樂！2大優惠下殺　3萬瓶限量送

▲達美樂推出中秋優惠，點購指定組合，免費送大瓶可樂。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣達美樂啟動全面「0元外送費」且無低消限制，成功帶動業績成長15%，而為迎接中秋節，即日起9/11只要點購2種指定優惠「外送3個小披薩499元、外送3個大披薩799元」，就再免費送大可樂1瓶，3萬瓶限量送。

達美樂表示，日前推出全面「0元外送費」及優惠活動後，成功帶動業績成長15%，根據內部數據顯示，外送訂單全時段皆成長，尤其以late lunch (14-17)、late night(21-23)兩個時段成長幅度高達25%，加上因應節慶所需，推出全台免外送費活動第二波開跑。

▲達美樂全台免外送費活動第二波開跑。（圖／業者提供）

達美樂提到，希望透過外送活動的推廣，讓更多的消費者體驗美味的披薩及專業的外送服務，尤其節慶時期，一直都是享用披薩的好時刻，不管好友或家族相聚，3顆小披薩或3顆大披薩的選擇一直都深受消費者喜愛，並評點為CP值很高的優惠組合。因此今年中秋，點購指定優惠就加贈大可樂1瓶，也持續提供免外送費、無低銷限制的外送服務，無須擔心其他但書或隱形費用。

即日起至9/11，只要上達美樂官網/APP點購「外送3個小披薩499元」或「外送3個大披薩799元」即加贈大可樂1瓶，還可選網友推薦的獨家四喜系列披薩及其他超過30種口味，相關活動可至官網、達美樂APP或客服專線0800-291-252洽詢。

▲肯德基即日起至9月7日推出「優惠錦囊包大補帖」，多款點心買1送1。（圖／業者提供）

另外，人氣速食肯德基為迎接開學季，即日起至9月7日推出「優惠錦囊包大補帖」，多種人氣點心及飲料「買1送1」，包括上校雞塊、莓果奶酥撻、仲夏QQ凍檸茶、白桃QQ氣泡飲⋯等；還有紐奧良烤腿堡、咔啦雞腿堡等套餐組合「下殺66折起」，只要報上優惠碼就能享折扣。

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