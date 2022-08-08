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殖民時期掠奪「貝寧青銅器」！　英國博物館將歸還給奈及利亞

▲▼博物館。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲歐美博物館展示來自多國的收藏，其中也不乏殖民時期掠奪的文物。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者殷稚雅／綜合報導

歐美強權於殖民時期武力佔領非洲多國，更劫走當地珍貴文物，非洲國家近年來開始積極追回這些被掠奪的文化遺產。英國倫敦一間博物館近日就宣布，將把72件收藏品的所有權移交給奈及利亞政府，這些收藏品皆為英國在1897年2月軍事入侵期間，透過武力從貝寧市奪走的珍貴文物。

根據《CNN》報導，位於英國倫敦的霍尼曼博物館（Horniman Museum and Gardens）於今年1月收到奈及利亞相關單位來函，希望他們能歸還這72件歷史文物。博物館董事會經過表決討論後，於7日宣布將把這些收藏品歸還給奈及利亞，更表示這是「合乎道德且具正當性」的決定。

歸還的文物中包括「國王宮殿」的鑰匙、黃銅公雞祭壇、象牙及黃銅禮品、黃銅鈴鐺、扇子和籃子等日常用品，其中更包含12塊黃銅牌匾等眾所周知的「貝寧青銅器」。據《大英博物館》的介紹，貝寧青銅器是大約在16世紀開始創作的雕塑作品，大多用於裝飾貝寧皇家宮廷。

奈及利亞國家博物館與紀念碑委員會（Nigeria's National Commission for Museums and Monuments）總幹事提亞尼（Abba Tijani）教授針對霍尼曼博物館的決定，表示「我們非常樂見這項決定」、「期待未來與霍尼曼之間針對文物租借與合作進行有效的討論」。

此外，奈及利亞政府在陸續追回文物的同時，也計劃在埃多州（Edo State）興建「埃多西非藝術博物館」，將收藏與展示美國、歐洲各國歸還的珍貴文物，預計在2025年開放。

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奈及利亞殖民英國博物館貝寧青銅器

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