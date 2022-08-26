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恐怖三寶「觀落陰模式」飆國道　紅斑馬出手：好好過農曆7月不行嗎

▲▼恐怖三寶「觀落陰模式」飆國道　紅斑馬出手了：好好過完農曆7月不行嗎。（圖／爆廢公社）

▲原PO驚見後車「觀落陰模式」在國道狂飆，當場傻眼...（圖／爆廢公社）

記者柯沛辰／綜合報導

一名男網友近日開車上國道時，不經意看了一眼後照鏡，不料赫見後方一輛轎車開啟「觀落陰模式」，疑似為了躲太陽，用遮陽板把前擋風玻璃整個蓋住，讓他當場傻眼，趕緊叫同車乘客拍下這一幕。照片曝光後，引發熱議，國道警察也要查了。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，從中可見，後方一輛黑色轎車用遮陽板蓋住前擋風玻璃，完全不留一點死角，卻能夠打方向燈切換車道，讓他不禁滿腹疑惑地問「我就問，教一下怎麼開？」。

許多網友看完紛紛驚呼，「不可思議」、「用想像力開車嗎」、「透視嗎」、「確定裡面是人在開車嗎」、「這牌也有自動駕駛？」、「車主：別人有看到我就好了」、「難道是靠觸覺與嗅覺」、「移動式神主牌」，還有人推測應該是「這是用前行車紀錄器的畫面在開車！」

對此，國道公路警察局也在臉書喊話，怕熱就不要進廚房，怕曬就不要趴趴走，「（駕駛）你這樣開車是要嚇死誰？今天是農曆7月最後一天，我們好好的過完不行嗎？」國道警方表示，接到許多網友反映，目前連絡處理中，也呼籲用路人「好好開車」，否則危險駕駛最重可處2萬4000元罰鍰。

▼有網友呼籲國道警方「收一下2萬4學費」，得到紅斑馬回應。（圖／爆廢公社）

▲▼恐怖三寶「觀落陰模式」飆國道　紅斑馬出手了：好好過完農曆7月不行嗎。（圖／爆廢公社）

 

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