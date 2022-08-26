菜市場「巨無霸龍珠」比壘球大！網見實體嚇呆：本尊成精了？

▲巨無霸龍珠大小跟壘球差不多。（圖／翻攝臉書／家常菜）



記者柯振中／綜合報導

魷魚嘴是台灣熱炒店常見的菜餚，又被稱作「龍珠」。台中一名女子日前到菜市場購物，意外看見了「巨無霸龍珠」，當場被嚇了一跳，立刻買回家處理，驚人的大小曝光，也讓不少網友看傻眼。

這名女子在臉書社團「家常菜」分享，她在台中某市場看到海鮮拍賣，發現了這種「巨無霸龍珠」被嚇了一跳，決定出手買下來，買了9顆一共200元，還相當新鮮。

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女子回家後進行處理，先將黑色的牙齒拔掉，再用鹽巴抓洗，準備切薄片炒三杯，一次大概使用1顆到1.5顆，就能炒成一盤菜。

▲女子看到驚人的大小，瞬間嚇了一跳，也立刻買回家處理。（圖／翻攝臉書／家常菜）



依據照片畫面，女子購買的龍珠比手掌還大，大小與壘球差不多，看起來相當可口，而照片中黑色的薄片，則是從龍珠上拔下來的牙齒。

不少網友看完浮誇的照片，感到十分震驚，在底下留言回應，「真的好大顆喔！我在市場也沒有看過，真的開眼界了，謝謝願意分享，感恩」、「第一次看到這麼大顆的，開眼界了」、「集滿7顆就可以許願了」、「感覺龍珠主人本人應該已經是成精等級」、「真的好大喔！那魷魚得要多大隻啊？」

此外，也有內行人分享，這可能是秘魯魷魚的嘴巴，一隻的重量可能上百斤，這種魷魚的肉質偏酸性，需要處理過才能實用，有些在外面吃到的鮑魚，就是用這款魷魚壓模製作的。

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