　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

施暴高嘉瑜8罪起訴　林秉樞自稱「人生已毀但沒這麼壞」9／30宣判

▲▼高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／ETtoday資料照）

▲林秉樞（右）涉對高嘉瑜施暴被起訴8大罪，新北地院辯論終結訂於9月30日宣判。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

立委高嘉瑜去年遭當時男友林秉樞偷拍、強拍不堪影片並被軟禁在旅館暴打，林男被起訴8大罪嫌，並被羈押226天才獲准交保80萬元，新北地院今開庭進行最後言詞辯論近7小時，林男庭訊自稱「人生已經毀了，但我沒這麼壞！」法官安撫他要好好吃藥接受治療，檢方具體求刑3年，法官訂於下月（9月）30日宣判。

今天開庭是林秉樞上個月（7月）15日交保後首度公開現身，表定上午9點30分開始的庭期，林秉樞提早出庭躲避媒體拍攝，庭訊至今天下午4點多結束，林男在律師陪同下離開，完全不回應媒體發問，僅輕輕點頭說「謝謝」。辯護律師表示，法官特別提醒林男不要受訪，所以不便表示意見。

▲▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞（左二）因涉施暴高嘉瑜曾被羈押共226天。（圖／記者游宗樺攝）

今天開庭仍採不公開審理，據悉，林秉樞仍主張影片中可見高嘉瑜看著鏡頭在笑，「怎麼會說我偷拍呢」。高嘉瑜先前受訪表示，林男向法官聲稱只是模仿電影情節「鬧著玩」，林男今對此否認高嘉瑜說法，強調他喜歡看電影《教父》，可是沒想模仿電影情節，而且高嘉瑜指稱被逼寫自白書，是高嘉瑜自己要寫的，「我講很多次了」。

辯護律師指稱，林男所做的精神鑑定報告有欠缺、不夠詳細，不能採用，因為林男對於很多事情的描述並非事實，代表很多情節是林男的幻想，例如林男的財力多寡，如果不去問林男家人，根本無法卻認真假，律師認為書面鑑定報告仍有細節需要調查，請求法官再次開庭釐清，但被拒絕。

據悉，庭訊最後，林秉樞自稱交保後，去外面吃飯脫口罩被認出來，搭計程車也被認出來，「我的人生已經毀了，但我沒這麼壞！」他堅稱沒對高嘉瑜私行拘禁與強拍不雅影片，林男還拿出自己的藥單告訴法官「我有在吃藥了，我拿給妳看」。

法官安撫林秉樞「好好好！沒有那麼嚴重啦！你要好好吃藥，接受治療」，林男乖巧回答「我會我會」。

▲▼立委高嘉瑜遭林秉樞施暴後，首度出庭正面對決「惡魔情人」。（圖／記者黃哲民攝）

▲立委高嘉瑜（中）遭林秉樞施暴後，出庭正面對決「惡魔情人」。（資料照／記者黃哲民攝）

高嘉瑜在上月1日親自出庭，在案發後首度面對被她稱為「惡魔」的林秉樞，雙方當庭火爆對話5小時，高嘉瑜開完庭受訪，自稱這場訴訟「是老天給我的使命」，雖然林男的辯護律師當庭故意羞辱她，「但我必須勇敢面對」。

高嘉瑜受訪指出，林秉樞脅迫她的慣用手段，就是放話「我要讓妳上新聞、我要發動網軍攻擊妳、我要讓妳立委選不下去、讓妳身敗名裂」。她其實不希望私事被大眾檢視跟討論，但本案被害人不只她1人，她不能息事寧人，所以就由她負起「收拾這個人（林男）的責任」，並請法官考量林男持續說謊，應判最重刑度，「這樣惡劣的人不能讓他逍遙法外！」

本案源於高嘉瑜去年（2021年）11月間，驚傳被交往約半年的林秉樞軟禁在新北市板橋區一間旅館房內2天，期間遭林男痛毆破相，還被逼簽自白書與強錄逼供影片，林男同月間更因自己母親告別式當天等不到副總統賴清德前來弔唁，遷怒高嘉瑜逼她跪在母親靈前磕頭。

高嘉瑜去年11月30日召開記者會揭露自身遭遇，照片顯示受傷當時的慘狀，令許多人看了都同情。林秉樞隔天（12月1日）凌晨被拘提到案，新北地檢署訊後聲押禁見獲准，並於今年（2022年）1月25日起訴林男8項罪名，經法官裁定繼續羈押，直到上月15日才准許林男交保80萬元，高嘉瑜當時聞訊表示「晴天霹靂，不能接受」。

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
正妹參選人「露胸擺拍」遭嗆賣肉！本人回擊了
拾荒3年賺1190萬元！老人專撿1類「不起眼物品」　真相打臉
快訊／台南男持雙刀砍警遭轟13槍！第一線員警現身說明
「10公升四季春」只要35元！網一看包裝笑翻：好像尿袋
艾成「最後舞台」畫面曝光　胡瓜不捨：他是一個暖男
作業員月薪3萬「2年買千萬房」！揭超狂生活
北風明晚報到！防猛烈降雨　下週颱風恐生成「登陸台灣機率曝」
快訊／警13槍轟癱恐怖雙刀男　方仰寧：記功一次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南男持雙刀闖派出所砍警遭轟13槍！第一線員警現身說明

坑消防署10年　「救難教父」葉泰興夫婦偽造國際證照遭起訴

「不知道自己是誰」康建4死血案倖存者賴敏男　轉出加護病房

快訊／警13槍轟癱恐怖雙刀男　方仰寧破天荒力挺：記功一次

不想淪豬仔！他中美人計遭虐拍裸照　22歲人蛇首腦收押禁見

鬼月驚悚16秒影片曝！高雄「幽靈機車」一路衝　撞紅車才倒地

施暴高嘉瑜8罪起訴　林秉樞自稱「人生已毀但沒這麼壞」9／30宣判

比愛心、裸上身接吻全都PO　囂張小三臉書高調曬恩愛下場曝

淫鎖匠綑綁性侵女大生！逼同框自拍脫罪被打臉　老闆也連帶賠償

16歲高中生被大浪捲落海　母衝旗津沙灘哭喊：拜託！快救救他

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

快訊／台南男持雙刀闖派出所砍警遭轟13槍！第一線員警現身說明

坑消防署10年　「救難教父」葉泰興夫婦偽造國際證照遭起訴

「不知道自己是誰」康建4死血案倖存者賴敏男　轉出加護病房

快訊／警13槍轟癱恐怖雙刀男　方仰寧破天荒力挺：記功一次

不想淪豬仔！他中美人計遭虐拍裸照　22歲人蛇首腦收押禁見

鬼月驚悚16秒影片曝！高雄「幽靈機車」一路衝　撞紅車才倒地

施暴高嘉瑜8罪起訴　林秉樞自稱「人生已毀但沒這麼壞」9／30宣判

比愛心、裸上身接吻全都PO　囂張小三臉書高調曬恩愛下場曝

淫鎖匠綑綁性侵女大生！逼同框自拍脫罪被打臉　老闆也連帶賠償

16歲高中生被大浪捲落海　母衝旗津沙灘哭喊：拜託！快救救他

胸口突痛炸…他3血管90%↑塞爆！「急出院理由」醫一聽秒傻了

李易認接演偶像劇「慘遭換角」！才演一場就BYE　當年3句台詞至今忘不掉

3步驟打造最流行的「仙氣感眉毛」　霧面質感、若隱若現最時髦

《超偶》朱俐靜、艾成接連走了　林隆璇悲痛：幾乎快不能呼吸

正妹參選人「擺拍教學」遭批賣肉！驚人學歷曝光：誰物化女性？

快訊／台南男持雙刀闖派出所砍警遭轟13槍！第一線員警現身說明

解放軍東部戰區：近日在台島周邊「實戰化」演練　常態化軍事行動

美國房市3年來首跌！　降0.77%創11年來最大單月跌幅

交往3年轉帳440萬　男子出差回來「女友竟已嫁人」驚人秘密曝

辰亦儒直播秀「15年前飛輪海合照」！網驚見剩3人：截掉了炎亞綸

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

即／台南男「持雙刀衝派出所」攻擊警！

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

台南男「雙刀襲警」遭開13槍　身中5槍送醫

謝忻2.3G裸照外流結案　檢方回應了

槓上張雅琴！廢死執行長PO文反擊：真的看不懂

台南警換彈匣連開13槍！　雙刀男傷勢曝光

即／警13槍轟癱雙刀男　方仰寧：記功一次

嫌母嘮叨　高1男帶5百逃家14天

遭爆請病假卻狂玩接業配　正妹警落淚這樣說

嫩妻自爆喜歡被男人玩　綠夫開條件：每天％一次

恐嚇送柬埔寨！求職男塞紙條給外送員：救我

更多熱門

相關新聞

民主只是神主牌　逐漸變質的民進黨

民主只是神主牌　逐漸變質的民進黨

林智堅接連兩個碩士學位，都因論文抄襲，先後被台大、中華兩所大學撤銷。連帶的，他的論文指導教授，亦將面臨學術調查，而跟他有關的桃園市、新竹市兩地的民進黨市長選情，必然受到衝擊。想當然爾，當初力挺他的蔡英文總統，此刻到底在想什麼？

謝忻2.3G裸照外流結案　檢方回應了

謝忻2.3G裸照外流結案　檢方回應了

禾馨林思宏造假疫苗名冊　林秉樞帶42人插隊

禾馨林思宏造假疫苗名冊　林秉樞帶42人插隊

小三告正宮竊錄私人對話　法官判免賠

小三告正宮竊錄私人對話　法官判免賠

高嘉瑜被罵「背骨仔」還是會當選？　他爆一大咖背後力挺

高嘉瑜被罵「背骨仔」還是會當選？　他爆一大咖背後力挺

關鍵字：

林秉樞高嘉瑜網軍私行拘禁妨害秘密自白書

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

即／台南男「持雙刀衝派出所」攻擊警！

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

台版神隱少女「鬼門關夜市」來了　今只擺攤9小時

《玩很大》「開國元老」現身錄影！

CL根本沒來台灣！主辦扯謊　文化部斥：前天才收到專案申請

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面