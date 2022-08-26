施暴高嘉瑜8罪起訴　林秉樞自稱「人生已毀但沒這麼壞」9／30宣判

▲林秉樞（右）涉對高嘉瑜施暴被起訴8大罪，新北地院辯論終結訂於9月30日宣判。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

立委高嘉瑜去年遭當時男友林秉樞偷拍、強拍不堪影片並被軟禁在旅館暴打，林男被起訴8大罪嫌，並被羈押226天才獲准交保80萬元，新北地院今開庭進行最後言詞辯論近7小時，林男庭訊自稱「人生已經毀了，但我沒這麼壞！」法官安撫他要好好吃藥接受治療，檢方具體求刑3年，法官訂於下月（9月）30日宣判。

今天開庭是林秉樞上個月（7月）15日交保後首度公開現身，表定上午9點30分開始的庭期，林秉樞提早出庭躲避媒體拍攝，庭訊至今天下午4點多結束，林男在律師陪同下離開，完全不回應媒體發問，僅輕輕點頭說「謝謝」。辯護律師表示，法官特別提醒林男不要受訪，所以不便表示意見。

▲林秉樞（左二）因涉施暴高嘉瑜曾被羈押共226天。（圖／記者游宗樺攝）

今天開庭仍採不公開審理，據悉，林秉樞仍主張影片中可見高嘉瑜看著鏡頭在笑，「怎麼會說我偷拍呢」。高嘉瑜先前受訪表示，林男向法官聲稱只是模仿電影情節「鬧著玩」，林男今對此否認高嘉瑜說法，強調他喜歡看電影《教父》，可是沒想模仿電影情節，而且高嘉瑜指稱被逼寫自白書，是高嘉瑜自己要寫的，「我講很多次了」。

辯護律師指稱，林男所做的精神鑑定報告有欠缺、不夠詳細，不能採用，因為林男對於很多事情的描述並非事實，代表很多情節是林男的幻想，例如林男的財力多寡，如果不去問林男家人，根本無法卻認真假，律師認為書面鑑定報告仍有細節需要調查，請求法官再次開庭釐清，但被拒絕。

據悉，庭訊最後，林秉樞自稱交保後，去外面吃飯脫口罩被認出來，搭計程車也被認出來，「我的人生已經毀了，但我沒這麼壞！」他堅稱沒對高嘉瑜私行拘禁與強拍不雅影片，林男還拿出自己的藥單告訴法官「我有在吃藥了，我拿給妳看」。

法官安撫林秉樞「好好好！沒有那麼嚴重啦！你要好好吃藥，接受治療」，林男乖巧回答「我會我會」。

▲立委高嘉瑜（中）遭林秉樞施暴後，出庭正面對決「惡魔情人」。（資料照／記者黃哲民攝）

高嘉瑜在上月1日親自出庭，在案發後首度面對被她稱為「惡魔」的林秉樞，雙方當庭火爆對話5小時，高嘉瑜開完庭受訪，自稱這場訴訟「是老天給我的使命」，雖然林男的辯護律師當庭故意羞辱她，「但我必須勇敢面對」。

高嘉瑜受訪指出，林秉樞脅迫她的慣用手段，就是放話「我要讓妳上新聞、我要發動網軍攻擊妳、我要讓妳立委選不下去、讓妳身敗名裂」。她其實不希望私事被大眾檢視跟討論，但本案被害人不只她1人，她不能息事寧人，所以就由她負起「收拾這個人（林男）的責任」，並請法官考量林男持續說謊，應判最重刑度，「這樣惡劣的人不能讓他逍遙法外！」

本案源於高嘉瑜去年（2021年）11月間，驚傳被交往約半年的林秉樞軟禁在新北市板橋區一間旅館房內2天，期間遭林男痛毆破相，還被逼簽自白書與強錄逼供影片，林男同月間更因自己母親告別式當天等不到副總統賴清德前來弔唁，遷怒高嘉瑜逼她跪在母親靈前磕頭。

高嘉瑜去年11月30日召開記者會揭露自身遭遇，照片顯示受傷當時的慘狀，令許多人看了都同情。林秉樞隔天（12月1日）凌晨被拘提到案，新北地檢署訊後聲押禁見獲准，並於今年（2022年）1月25日起訴林男8項罪名，經法官裁定繼續羈押，直到上月15日才准許林男交保80萬元，高嘉瑜當時聞訊表示「晴天霹靂，不能接受」。